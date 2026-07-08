‘Uno se puede hacer preguntas’: Deschamps confía en árbitros argentinos para el Francia vs. Marruecos

Didier Deschamps, entrenador de Francia, aseguró este miércoles que confía “plenamente” en el trío arbitral compuesto por el argentino Facundo Tello y sus asistentes en el partido de los cuartos de final del Mundial 2026 ante Marruecos.

“Obviamente, uno se puede hacer preguntas, ha habido ciertas designaciones y es ajeno a nuestro control. Confío plenamente en el trío arbitral. Tello y sus asistentes creo que serán igual de buenos que (François) Letexier y sus asistentes”, valoró durante la conferencia de prensa de la víspera del partido.

Letexier es un árbitro francés que también dirige encuentros en el actual Mundial, y quien estuvo en el centro de la polémica por sus marcaciones en el Argentina vs. Egipto de octavos de final.

“Algunas decisiones arbitrales pueden dar lugar a debate, pero nuestra preocupación es Marruecos, no el trío arbitral. Están ahí para aplicar de manera justa las reglas del juego”, abundó Deschamps.

Deschamps asegura que Mbappé está preparado tras pleito con Celeste Amarilla

Deschamps también dijo que Kylian Mbappé llega en buenas condiciones físicas y mentales al duelo contra Marruecos, luego de la polémica que rodeó al delantero con la paraguaya Celeste Amarilla. El técnico afirmó que el capitán francés está completamente enfocado en el compromiso de este jueves.

“Mbappé está bien a nivel mental. Ha pasado algo que no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mental y físicamente”, declaró Deschamps en conferencia de prensa. “Está concentrado en el partido de este jueves, que va a ser muy duro. Kylian está bien, como todo el grupo, listo para el partido”, agregó.

Didier Deschamps perdió a su mamá mientras dirigía a Francia en el Mundial 2026. (Foto: EFE)

El entrenador también destacó el liderazgo que ha mostrado el atacante durante la Copa del Mundo. “Ha asumido a la perfección el brazalete de capitán y hace que el grupo en general esté muy implicado”, afirmó. Además, consideró que la fortaleza del plantel ha sido el trabajo colectivo. “El espíritu de equipo en un grupo gana partidos”, señaló.

Deschamps explicó que la convivencia durante las siete semanas de concentración ha fortalecido al equipo pese a la diversidad de personalidades. “Ha sido un placer tener a este grupo. Cada uno tiene su carácter, no somos todos iguales e intentamos que eso se convierta en un punto fuerte para Francia”, comentó.

Sobre Marruecos, el estratega descartó cualquier exceso de confianza y dejó claro que espera un rival de máxima exigencia. “No hay jolgorio ni falta de respeto a nadie”, afirmó. “Es un equipo difícil. Ya jugamos contra ellos en las semifinales de 2022, ha disputado la final de la Copa África y es un equipo excelente, con individualidades de primer nivel. Están aquí para ganar”.

El seleccionador añadió que el conjunto africano ha evolucionado desde Qatar 2022 tras el cambio de entrenador. “Han aplicado una serie de ajustes, pero sabemos qué esperar este jueves”, dijo. También destacó que “les gusta tener el balón, atacar y marcar goles”, por lo que Francia deberá “dar su mejor versión”.

Pese a que su selección suma 14 goles en cinco partidos, Deschamps considera que todavía puede mejorar frente al arco. “Somos muy efectivos, pero podemos incluso mejorar esta puntería. Conforme más avanzamos en el torneo, más importancia cobra este aspecto”, aseguró.

El entrenador evitó pensar en la posibilidad de que una derrota marque el final de su etapa al frente de Francia. “No es algo que me plantee. Mi último partido podía haber sido el anterior. Queremos ganar. Vivo para la victoria y me centro en Marruecos para ganar el partido”, condenó.

Mbappé lidera a Francia en la búsqueda del campeonato (Fotografía. Xinhua)

Con información de EFE.