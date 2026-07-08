Gilberto Mora se gradúa de la prepa; Memo Ochoa lo felicita: ‘Te admiro, sigue soñando’

Tres días después de la eliminación de México del Mundial 2026, el mediocampista de 17 años Gilberto Mora se graduó de la preparatoria y estuvo en la ceremonia de entrega de reconocimientos junto con sus compañeros.

Por medio de redes sociales, se volvió viral el clip en el que nombran al futbolista de la Selección Mexicana y se escucha un gran aplauso para él.

Talentoso y estudioso: Gil Mora se graduó de la preparatoria

Gil ‘Morita’ estudió la preparatoria en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank de Tijuana, el cual es propiedad de Grupo Caliente, conglomerado que posee también a los Xolos, equipo en el que juega.

El centro de enseñanza privado cuenta con niveles educativos desde guardería hasta preparatoria y educación continua. Fue fundado en 1993 por el ingeniero Jorge Hank Rhon y tiene la visión de ser “algo más que una escuela trilingüe”, pues se enseña en español, inglés y alemán.

“Cuando sean famosos, exitosos o salgan en las noticias, no se olviden de sus profesores”, pidió el maestro de ceremonias previo al último pase de lista.

Gilberto Mora fue titular ante Inglaterra. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava) (Moisés Pablo Nava)

De acuerdo con ESPN, Mora es considerado uno de los mejores promedios de su generación, destacando particularmente en matemáticas, y ha estudiado inglés pensando en un futuro pase a un equipo de Europa. Además, reportan que ‘Morita’ tiene la aspiración de entrar a la universidad.

Ya existen reportes y rumores sobre supuestos clubes interesados en fichar a la joya del futbol mexicano; sin embargo, tendrá que esperar a cumplir 18 años para poder emigrar, de acuerdo con las reglas de la FIFA.

De acuerdo con Javier ‘Vasco’ Aguirre, Jorgealberto Hank, dueño y presidente de Xolos de Tijuana, tiene la intención de dejar ir a Mora cuando esté preparado para dar el siguiente paso.

“Está en un muy buen equipo, con un buen entrenador y, sobre todo, un muy buen directivo que sabe que no le va a cortar las alas (...). Me lo ha dicho el propio dueño y no es un tema de dinero (...), es un tema de dejar crecer a la gente en el momento adecuado, que se vaya en el momento adecuado y a la liga adecuada”, dijo el entrenador a N+.

Según Aguirre, lo ideal sería ir a una liga como la de Países Bajos antes de dar el salto a una de las cinco grandes de Europa: Italia, Francia, España, Inglaterra o Alemania.

Rafaela Pimienta, mánager de Gil Mora, dijo entre bromas en octubre del año pasado a TUDN que su posible fichaje podría dejar muy buen dinero a su club. “Con 15 millones de dólares no me compro una pierna de Gilberto Mora”, expresó la brasileña.

Gilberto Mora ya habría causado interés en Europa. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava) (Moisés Pablo Nava)

Memo Ochoa felicita a Gil Mora por su graduación

El portero Guillermo Ochoa, quien se convirtió en la ‘figura paterna’ de Mora durante la concentración del Mundial 2026, aprovechó la ocasión para felicitar al juvenil, de quien dijo sentirse “orgulloso”.

“Me da mucho gusto verte cumplir otra meta más. Disfruta este momento, porque el camino apenas comienza y todavía quedan muchos sueños por conquistar”, escribió.

“Sigue aprendiendo, trabajando, disfrutando y siendo ese gran chavo que eres. El fútbol pasa muy rápido, pero las personas nunca olvidan a quien siempre fue buena persona”, concluyó y firmó como ‘Don Memo’, en referencia a los memes que se generaron durante el Mundial.