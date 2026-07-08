Ken Salazar niega que mintió a Sheinbaum: Arresto del ‘Mayo’ no fue nuestra operación

El gobierno de México cuestionó la participación del gobierno estadounidense en la operación. (Fotos: Cuartoscuro)

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, rechazó este miércoles 8 de julio que haya mentido al gobierno y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre la participación de la administración del exmandatario Joe Biden en la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Ken Salazar respondió a través de redes sociales a la pregunta que lanzó la presidenta Sheinbaum en su conferencia de prensa sobre “¿quién mintió?” en la detención del ‘Mayo’ Zambada.

“El fiscal general Merrick Garland y yo nos comunicamos con el gobierno mexicano en nuestras declaraciones públicas y con el gobierno mexicano el 25 y 26 de julio de 2024 sobre las detenciones de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán”, explicó.

Y aseveró que informaron al gobierno mexicano “que no era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación”.

“La verdad es la verdad, the truth is the truth”, indicó.

¿Por qué se liga a Ken Salazar con la captura del ‘Mayo’?

La polémica se dio luego de que se reveló la donación de las autoridades de Estados Unidos del avión en el que llegó el líder del Cártel de Sinaloa para exhibirse en un museo estadounidense.

El gobierno de México cuestionó la participación del gobierno estadounidense en la operación, por lo que el embajador de Estados Unidos en México entonces, Ken Salazar, aseguró que no se utilizaron recursos estadounidenses. “No fue nuestro avión, ni nuestros pilotos, ni nuestros agentes” aseveró.

El entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), criticó a Washington por no dar toda la información disponible ante la sospecha de que agentes estadounidenses hayan operado en suelo mexicano.

Por el momento, no se conoce la identidad del piloto del avión, aunque su exhibición en un museo de Estados Unidos reabrió las dudas sobre el verdadero papel de la Casa Blanca en aquel suceso, que ocurrió cuando todavía era presidente estadounidense el demócrata Joe Biden.

La captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada el 25 de julio de 2024 provocó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos, luego de que las autoridades mexicanas aseguraran que no fueron notificadas previamente sobre la operación que terminó con el histórico líder del Cartel de Sinaloa en territorio estadounidense.

¿Qué dice Sheinbaum sobre la exhibición de la aeronave?

Al ser cuestionada por esta polémica, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió el lunes en su petición de “sacar a la luz” cómo se realizó la detención de “El Mayo”.

“¿Quién mintió? Es muy relevante. Como se dijo en su momento por el presidente López Obrador, y nosotros estamos de acuerdo, tiene que esclarecerse por el bien de México y de la relación bilateral”, afirmó.

El martes, Sheinbaum recordó que el entonces embajador estadounidense en México, Ken Salazar, aseguró en 2024 que ninguna agencia de Estados Unidos participó en la operación, pero señaló que un reportaje reciente sostiene que el FBI atribuye a esa agencia el operativo mediante el cual Zambada fue trasladado a territorio estadounidense.

La mandataria afirmó que esa contradicción motivó al Gobierno mexicano a solicitar nueva información sobre el caso, al señalar que “no se entiende por qué se presenta este avión como una operación de una agencia de Estados Unidos” cuando la versión oficial estadounidense había sido distinta.

La gobernante mexicana sostuvo que, de confirmarse esa participación sin conocimiento del Gobierno de México, podrían haberse vulnerado tratados internacionales, la Constitución mexicana y la Ley de Seguridad Nacional.

Agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a la Fiscalía General de la República revisar si hubo algún delito en el proceso de captura y requerir información directamente al FBI, además de informar sobre las investigaciones relacionadas con el caso.

Con información de EFE