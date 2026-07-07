Ricardo Monreal pide que México envíe a EU una nota diplomática por caso ‘Mayo’ Zambada

Por la “gravedad” del caso admitido por las propias autoridades de Estados Unidos, el gobierno de México debe enviar una “nota diplomática” contra el gobierno estadunidense por el caso de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, afirmó el diputado Ricardo Monreal.

El líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados consideró que “es grave lo que sucedió y el FBI está confeso, es hoy una institución confesa al admitir que participó en la operación del traslado del capo a EU y es una violación grave a la soberanía de México, a las Ley de Seguridad Nacional y a las leyes del tratado de extradición con ese país”.

Además, por lo anterior, expresó que la “la Fiscalía General de la República (FGR) debe abrir una carpeta de investigación, aclarar lo que sucedió y sancionar a responsables por intervenir en un hecho gravísimo”, insistió.

¿Cuál es la posición de la presidenta Sheinbaum ante el caso?

Ricardo Monreal Ávila celebró la posición “digna y enérgica” que asumió la presidenta Claudia Sheinbaum de exigir informes y una explicación de lo que sucedió, pero remarcó que, además, se debe enviar una nota diplomática.

También advirtió que “yo avizoro una etapa más turbulenta en la relación con EU con la nueva posición más fuerte que ha asumido la presidenta”.

“El tono de la presidente fue más enérgico, más digno, para mí; es más exigente de aclarar por qué se está exhibiendo en un museo de EU la aeronave en la que fue trasladado `El Mayo´ Zambada, que además se dice que gracias al FBI de logró el operativo y que esa nave es la prueba”, estimó.

Recalcó que “el hecho mismo es muy grave y se necesita una explicación, y la presidenta tiene toda la autoridad para enviar una `nota diplomática´ para exigir esa explicación de lo que pasó”.

En conferencia en el Palacio Legislativo, el legislador morenista expuso que “el FBI acredita la tarea que hizo en territorio mexicano”, por lo que “debe aclarar cómo se introdujo”.

Monreal apoya a Sheinbaum y Rosa Icela

Por eso, indicó que apoya la posición de la presidenta Sheinbaum y de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. “Respaldo sus expresiones y espero que también haya una nota diplomática en contra de quienes hicieron el operativo y pisaron el territorio nacional, que se aclare, porque en sí el solo hecho es muy grave si la nave está exhibiéndose”, reiteró.

“México está haciendo lo correcto, está actuando con dignidad, con decoro y eleva la exigencia de que rindan cuentas. Es un gesto de dignidad si el hecho fue encabezado por el FBI y se debe aclarar”, dijo.

Además, Monreal manifestó que la presidenta “tocó el tema y puso el dedo en la llaga” sobre la contradicción en la que incurre el gobierno de EU. “Hay una contradicción enorme entre los que declara el gobierno norteamericano como organizaciones terroristas y con los que luego negocia con ellos”.

“Eso me parece inadecuado y que es incorrecto, porque allá finalmente negocia y acuerda con esas organizaciones terroristas y tienes como resultados acusaciones o señalamientos que no tiene sustento o a posiciones políticas”, expuso.