Avanza la rehabilitación de canchas y murales en México rumbo al Mundial 2026: Rosa Icela Rodríguez

El Gobierno de México compartió este jueves, a pocos días de que inicie el Mundial de Futbol 2026, el avance en la construcción y rehabilitación de canchas en el marco del programa del Mundial Social.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, agradeció a los gobiernos estatales y a dependencias federales que sumaron esfuerzos para recuperar espacios y canchas en distintas entidades del país.

Con la rehabilitación de estos espacios, se ha logrado la recuperación de lugares de convivencia, el impulso a actividades deportivas, el fomento a la expresión artística y se ha fortalecido el sentido de pertenencia de comunidades, indicó Rodríguez.

De acuerdo con la presentación hecha este jueves, el Gobierno ha logrado la recuperación de 2 mil 174 canchas en todo el país. Las ciudades con una mayor recuperación de espacios fueron Nuevo León, con 515; Ciudad de México, con 455; Guanajuato, con 301; y Sonora, con 118.

Gabriela Cuevas, coordinadora de trabajos del Gobierno federal para el Mundial 2026, explicó en conferencia matutina que el Gobierno mexicano, a través de la Sedatu y con el apoyo de Conade, ha logrado estos trabajos.

Sobre la contrucción y rehabilitación de canchas, se explicó que la Secretaría de Turismo ha sido responsable de 56 canchas de futbol en los estados sedes; Bienestar está a cargo de 448 canchas (142 terminadas y 306 en proceso); Sedatu tiene a su cargo mil 200, de las cuales 799 fueron construidas y 401 rehabilitadas; las 32 entidades federativas tenían a su cargo 2 mil 174 espacios; y el IMSS, 50 canchas de futbol.

Asimismo, se planeó la elaboración de mil 326 murales en los estados del país, destacando la Ciudad de México, que es sede mundialista.

El Mundial Social 2026 es un programa del Gobierno mexicano, el cual fue activado con el fin de llevar a cabo torneos y copas escolares, así como en barrios y otros espacios rumbo a la Copa del Mundo 2026.

También se planteó la rehabilitación de canchas para acercar el deporte a las juventudes.