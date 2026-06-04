Taiwán pone a México en la mira para colaborar en desarrollo de parques científicos

Hsinchu, Taiwán.- El fortalecimiento de la relación tecnológica entre México y Taiwán podría dar un paso más allá de la manufactura y el nearshoring, para avanzar hacia la creación de parques científicos, centros de investigación aplicada y ecosistemas de innovación que permitan elevar el contenido tecnológico de la industria mexicana.

Así lo planteó Matthew Chao, Deputy General Director of Industry, Science and Technology International Strategy Center del Industrial Technology Research Institute (ITRI), quien puntualizó que el organismo ya colabora con el Gobierno de Sonora en un proyecto de asesoría para el desarrollo de un parque científico e industrial inspirado en el modelo que convirtió a Taiwán en una potencia tecnológica mundial.

“Estamos buscando una colaboración más cercana con México”, afirmó Chao durante una entrevista en las instalaciones del instituto de investigación tecnológica más importante de Taiwán, considerado uno de los pilares que impulsaron el surgimiento de gigantes como TSMC.

El directivo explicó que el interés de Taiwán en México no se limita a la instalación de fábricas derivadas del fenómeno de relocalización de cadenas productivas, sino que existe una visión de largo plazo para replicar parte de la experiencia taiwanesa en el desarrollo de ecosistemas tecnológicos.

Actualmente, ITRI mantiene un proyecto de consultoría con el Gobierno de Sonora para diseñar un parque industrial y científico que permita transformar la estructura económica del estado hacia actividades de mayor valor agregado. Según Chao, la iniciativa comenzó hace dos años y se encuentra ya en una tercera fase de trabajo.

La colaboración fue formalizada en 2024 mediante un acuerdo para brindar servicios de planeación estratégica, desarrollo de capacidades, análisis de competitividad regional y atracción de inversiones para el futuro Parque Científico y Tecnológico de Sonora. El proyecto busca también facilitar la llegada de empresas taiwanesas a México en sectores como semiconductores, electromovilidad, inteligencia artificial y automatización.

Talento, la prioridad antes que los semiconductores

Aunque México ha manifestado su interés por participar en la industria global de semiconductores, Chao consideró que el principal desafío no es construir fábricas de chips, sino desarrollar capital humano especializado.

“Si me preguntan cuál es el primer paso, diría que el talento”, señaló.

Recordó que hace varias décadas Taiwán tampoco tenía una industria de semiconductores consolidada y que la estrategia inicial consistió en enviar ingenieros al extranjero para adquirir conocimiento y posteriormente desarrollar capacidades locales.

“Más allá de la infraestructura, la electricidad o la tierra disponible, creo que el primer tema que debe preocupar es contar con ingenieros calificados”, sostuvo.

El directivo advirtió que muchas de las empresas taiwanesas que hoy trasladan operaciones hacia México ya no realizan manufactura básica, sino procesos altamente sofisticados relacionados con servidores para inteligencia artificial, dispositivos electrónicos avanzados y sistemas de alta tecnología, por lo que requieren personal especializado.