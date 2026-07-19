‘Por tierra y aire’ buscan al ‘M4’; SSC anuncia la captura del líder del CJNG

Las autoridades detuvieron al 'M4', operador del CJNG en Nayarit.

Un operativo encabezado por fuerzas federales dejó un saldo de 10 personas detenidas en Nayarit, entre ellas José Guadalupe, ‘M4′, identificado por las autoridades como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y coordinador de actividades criminales en los estados de Nayarit y Tlaxcala.

Las acciones se realizaron como parte de los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

De acuerdo con la información oficial, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ejecutaron siete órdenes de cateo derivadas de labores de inteligencia e investigación.

Los detenidos estarían relacionadas con los presuntos delitos de homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo, tráfico de armas, extracción, huachicol, entre otros.

El despliegue comenzó durante las primeras horas de este sábado y estuvo acompañado por un amplio operativo aéreo y terrestre.

Así fue el operativo para detener al ‘M4′ del CJNG

Habitantes de Tepic y Xalisco reportaron el sobrevuelo de un helicóptero UH-60M Black Hawk, un helicóptero Mil Mi-17 y un avión Beechcraft T-6C+ Texan II, que realizaron recorridos sobre distintas colonias mientras se desarrollaban las diligencias.

Como resultado de los cateos, las autoridades federales aseguraron tres armas largas, tres vehículos, equipos de comunicación y diversos bienes con un valor superior a los cuatro millones de pesos.

En el comunicado del Gabinete de Seguridad se informó que José Guadalupe “N”, alias ‘M4′, es identificado como operador de una organización delictiva y coordinador de actividades criminales en Nayarit y Tlaxcala.

“En Nayarit, resultado de trabajos de inteligencia e investigación, (...) ejecutaron siete órdenes de cateo y detuvieron a 10 personas, entre ellas José Guadalupe ‘N’, identificado como operador de una organización delictiva y coordinador de actividades criminales en los estados de Nayarit y Tlaxcala”, señala el comunicado.

Asimismo, el Gabinete de Seguridad informó que durante las acciones fueron aseguradas tres armas largas, tres vehículos, equipos de comunicación y diversos bienes con un valor superior a los cuatro millones de pesos.

“Con estas acciones debilitamos las capacidades operativas y financieras de los grupos delictivos”, indicó la autoridad federal.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las otras nueve personas detenidas ni los municipios donde fueron cumplimentadas las órdenes de cateo.

Tampoco se ha informado si durante el operativo hubo enfrentamientos o personas lesionadas.

El despliegue llamó la atención de la población debido a la presencia de aeronaves militares sobre Tepic y Xalisco desde las primeras horas del día, mientras las fuerzas federales desarrollaban las acciones para cumplimentar las órdenes judiciales y asegurar diversos inmuebles vinculados con la investigación.