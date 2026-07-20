¿Quién es Natalia Torres, abogada que propone examen para tener derecho a votar?

La abogada Natalia Torres causó polémica al hablar sobre su propuesta de limitar el voto en México con un examen. (Fotoarte: El Fianciero / Shutterstock / Linkedin / IA)

Natalia Torres es la abogada que se hizo viral tras proponer que se realice un examen para tener derecho al voto en México y se sumó a las alternativas del ‘voto por hogar’.

Dichas declaraciones ocurrieron durante su participación en el podcast ‘Leo y Nacho’ y desde entonces, han desatado críticas incluso de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según su perfil de LinkedIn, Torres estudió la carrera de Derecho en la Universidad Panamericana. Las especialidades que tiene son en áreas como:

Litigio.

Derecho fiscal.

Derecho procesal penal.

Derecho administrativo.

Asesoría fiscal.

Créditos fiscales.

Litigación.

Derecho penal.

Litigio penal.

La experiencia de Natalia Torres ha sido como abogada Tax Controversity en la empresa Deloitte, de 2022 a 2024.

Además, fue abogada en Rith Mueller y en Summer Associate Law Clark, durante 2019.

¿Qué dijo Natalia Torres sobre restringir el derecho al voto?

Las declaraciones de Natalia Torres se volvieron polémicas al plantear que se realice un examen como requisito indispensable para tramitar la credencial de elector con el fin de eliminar la brecha de educación al emitir el voto.

Durante el podcast se aseguró que no podía valer lo mismo el voto de una persona con maestría, doctorado y otro tipo de estudios superiores, en comparación de una persona que apenas cumplió 18 años.

“La propuesta es que solo tengas derecho al voto si tienes el conocimiento mínimo de lo que hace el Estado, es decir, las razones por las que vas a votar”, dijo.

Tras dichos comentarios, la abogada defendió su ideal al argumentar que es similar a un ‘examen de manejo’ para llevar a cabo sesiones informativas sobre los procesos electorales antes de sacar la credencial ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sheinbaum reacciona a propuestas para condicionar el voto

Al ser cuestionada sobre dichas propuestas, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó las alternativas y se expresó en contra al recordar la lucha histórica para que las mujeres alcanzaran el derecho al voto.

“Imagínense que por familia haya un voto, las mujeres después de una larga lucha por el sufragio pudimos votar (…) veníamos de una larga movilización de mujeres, entonces proponen regresarnos al Porfiriato (…) ¿Qué hay detrás de las personas que piensan que las mujeres no podemos votar?”, cuestionó la mandataria en su conferencia ‘mañanera’ de este lunes.

Además, calificó dichas propuestas como “absurdas, regresivas y porfiristas” al limitar el derecho al voto solo para ciertos sectores de la población.

“En el fondo lo que hay es un odio al pueblo porque ellos lo que quieren es que gobierne la élite en México”, agregó la mandataria.