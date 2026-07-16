Panista defiende el ‘voto por hogar’ en México: ¿Qué dijo Javier Albarrán sobre el ‘household voting’?

El panista Javier Albarrán sostuvo que el voto actual es “tan individual” que deja de lado al “núcleo familiar”.

La propuesta de un “voto por familia”, conocido en Estados Unidos como el ‘household voting’ o ‘voto por hogar’, la cual ha sido criticada por promover la erradicación del voto de la mujer, avivó aún más la polémica luego de que un joven afiliado al Partido Acción Nacional (PAN) expresara su apoyo a esta iniciativa en redes sociales.

Javier Albarrán, quien se describe como politólogo de la Ibero y coordinador en el Estado de México de Actívate, una plataforma ciudadana de corte conservador, encendió la controversia en torno al movimiento ‘tradwife’, luego de afirmar que el derecho al voto debería ejercerse por familia y no individualmente.

El joven panista hizo alusión a la polémica en torno a la abogada Natalia Torres, cuyas declaraciones para el podcast ‘Leo y Nacho’ generaron una ola de críticas tras asegurar que el voto debería estar reservado a personas con el “conocimiento mínimo indispensable de lo que hace el Estado”.

La joven, quien es profesora de Teoría Constitucional, también propuso que el Instituto Nacional Electoral (INE) realice un examen como requisito indispensable para tramitar la credencial para votar, argumentando que así se eliminaría la brecha entre quienes tienen una educación pública y una privada.

La abogada Natalia Torres propuso que el INE aplique un examen como requisito para ejercer el derecho al voto. (Captura de video @leoynachopodcast)

¿Qué dijo Javier Albarrán sobre el voto por familia?

En su publicación, Albarrán argumentó que un modelo de “voto por hogar” permitiría que una persona representante tomara decisiones considerando las necesidades del resto de los integrantes de la familia.

“Si votáramos por casa, por familia, y hubiera un responsable de emitir ese voto —alguien que no piense solo en él, sino en todos— pensando en su esposa y en quien podría dar un mejor sistema de salud, pensando en sus hijos, en su educación y su futuro, y también pensando en sí mismo, buscando dónde hay más y mejores oportunidades de trabajo para llevar el pan a la casa… las cosas serían distintas.“, escribió en su cuenta de Instagram.

El joven panista señaló que, desde su perspectiva, el voto actual es “tan individual” que deja de lado al “núcleo familiar” y añadió que, bajo un sistema en el que las familias eligieran a una persona representante, los ciudadanos buscarían gobernantes “que se preocupen por todos, no solo por satisfacer algo temporal”.

“Muchos no van a estar de acuerdo, pero hoy el voto es algo tan individual, que no piensa en lo más importante —el núcleo familiar— que pareciera que no le damos tanta importancia. Y lo cambiamos por una despensa o por 500 pesos. Esa es la realidad de México. (...) “Apuesto lo que sea: si la decisión recayera en la familia, y la familia eligiera a quien la represente, todo sería diferente”, sostuvo.

Javier Albarrán respaldó el modelo de “voto por hogar”, que plantea que una familia tenga un solo representante electoral. (@javierralbarran)

Exdiputada del PAN rechaza el ‘voto por hogar’ y se deslinda

Las declaraciones de Javier Albarrán provocaron distintas reacciones y posturas, incluso dentro del propio Partido Acción Nacional. La panista y exdiputada local, Magui Fisher, rechazó la propuesta y aseguró que el voto universal forma parte de los principios democráticos que defiende el partido.

“El derecho al voto es universal. Jamás el PAN estará a favor de lo contrario. Quien propuso el voto a la mujer por primera vez a nivel federal fue precisamente el PAN”, escribió en sus redes sociales.

Fisher calificó las declaraciones de Albarrán como una postura individual que, afirmó, no representa la posición institucional del partido.

“Estas estupideces son ocurrencias individuales que nada tienen que ver con el Partido”, señaló, y agregó que una persona con ese pensamiento “no tiene nada que ver con los Principios de Doctrina de Acción Nacional ni nos representa, ni es nuestro vocero y debería ser expulsado del Partido cuanto antes”.