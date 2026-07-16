Trump acusa a China de intervenir en elecciones en EU: Hackeo vulneró datos de 220 millones de personas

Donald Trump dio un mensaje a la nación este 16 de julio, relacionado con conflictos internacionales y a tres meses y medio de las elecciones intermedias.

El presidente Donald Trump ofrece un mensaje a la nación la noche de este jueves 16 de julio, en medio de tensiones por el conflicto con Irán y a meses de las elecciones intermedias en Estados Unidos.

En su mensaje, acusó a China de intervenir en las elecciones de Estados Unidos en 2020, con un ataque en el que vulneraron los datos de 220 millones de estadounidenses, así como una estrategia para socavar la confianza en Trump.

Respecto a México, reiteró que la frontera es la más segura del mundo, luego de no aceptar a ninguna persona migrante en meses, lo que además redujo la violencia en la zona.

Analistas prevén que el mandatario estadounidense aborde sus preocupaciones por la seguridad en las elecciones, luego de años de señalar al voto electrónico como el responsable de las elecciones que perdió en 2020.

Además, se espera que mencione supuestas injerencias extranjeras en elecciones a favor de los demócratas, de acuerdo con The New York Times, aunque se desconoce a qué países señalará y qué acciones propondrá al respecto.

Trump acusa a China de intervenir en las elecciones de 2020

El presidente Donald Trump llamó a la seguridad en elecciones, y reveló la desclasificación de información de inteligencia que da a conocer presunta intervención extranjera.

De acuerdo con el mandatario, la información fue oculta por años, e involucraría a China como responsable de la intervención.

Con ello, un grupo de inteligencia presentó un informe en el que reveló supuestas acciones que facilitaron un fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020.

La información de votantes fue expuesta tras una serie de ataques cibernéticos presuntamente de China, en la que se vulneraron sistemas electrónicos.

El acto presuntamente fue encubierto; sin embargo, China habría participado en otras actividades para dañar las elecciones y que no fuera electo presidente en 2020.

Además, el partido comunista chino buscaría la renuncia de Donald Trump a través de una estrategia para socavar la confianza de los estadounidenses.

La acusación de Trump incluso reclama la presunta fabricación de boletas falsas a favor de Joe Biden en aquellas elecciones.

Parte de los documentos fueron quemados, y en dichos actos, de acuerdo con el mandatario, habría participado el expresidente Barack Obama.

Al respecto, se espera una investigación en la que comprueben los crimenes electorales en los que supuestamente intervino China, presuntamente para favorecer a Joe Biden.

Donald Trump justificó estos documentos para cargar contra el sistema electoral en Estados Unidos, además de mencionar la necesidad de identificaciones de votantes.

Incluso criticó las elecciones en estados demócratas recientes que favorecieron a sus rivales, ya que sería a través del voto electrónico es como la “izquierda radical” se beneficia de fraudes.

Kamala Harris niega fraude en elecciones de 2020

Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, se pronunció tras el mensaje de Donald Trump, y negó que el partido demócrata haya robado las elecciones de 2020.

“La elección de 2020 no fue robada. Ganamos, y él perdió”, escribió Harris en X.

La exfuncionaria agregó que la ley que propuso Trump es un método de supresión del voto en Estados Unidos, así como un intento de persuadir a los estadounidenses sobre el fracaso del Gobierno en los altos costos de salud, vivienda y gasolina.

“El presidente tiene miedo de tu poder, y quiere que creas que tu voto no importa. Quiere que pierdas la confianza en nuestro sistema electoral para que te quedes en casa este noviembre. Sabe lo descontento que está el pueblo estadounidense, y quiere asegurarse de que no votes. Porque si el pueblo vota en sus números, los republicanos perderán”, reclamó Kamala Harris.

Trump llama a un sistema electoral conjunto

Con base en la información dada a conocer este jueves, relacionada con China, dijo que tomarán acciones para proteger los datos personales de las personas.

Con ello, presentarán más detalles sobre la vulneración de usuarios, a fin de informar que las elecciones en varios estados están mal, por lo que buscarán un trabajo conjunto para resolver los problemas técnicos antes de las elecciones de noviembre.

Además, notificarán a los estados sobre votantes que no son legítimos, y exigir que el Congreso apruebe una ley llamada ‘Save America’, para la que pide ayuda de demócratas.

Con ello, pide identificación para votantes, para así evitar votos irregulares, además de limitar la votación por correo, acusando sistemas corruptos en California.

¿Qué más dijo Donald Trump en su mensaje a la nación de 16 de julio?

“Hace 3 años el país estaba muerto, y ahora somos los mejores”, fue el mensaje de Trump para restaltar sus logros en economía y seguridad.

Además, declaró que las leyes para recortar impuestos han servido para la economía familiar, especialmente para los adultos mayores.

Respecto al mercado de valores, Donald Trump aseguró que Wall Street está en sus niveles más altos, además de insistir en la capida de los precios de medicamentos tras obligar a las farmacéuticas a actuar de manera responsable para reducir los costos de la salud.

Las inversiones en fuerzas armadas llegaron a cifras récord, además de que los frutos de tomar el petróleo de Venezuela darán frutos pronto, según el mandatario.