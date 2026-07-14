Trump cancela cuota para buques que pasan por estrecho de Ormuz; aplicará acuerdos con países del Golfo

EU e Irán continúan con las hostilidades en el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio marcha atrás en su propuesta de imponer un recargo del 20 por ciento a los cargamentos que transiten por el estrecho de Ormuz, después de que la iniciativa fuera ampliamente criticada por considerarse poco práctica.

“Tras conversaciones muy productivas con líderes de Medio Oriente, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20 por ciento de Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo realizarán en Estados Unidos”, detalló el mandatario en la red Truth Social.

Trump había anunciado el lunes que Estados Unidos reimpondría el bloqueo naval contra buques que salgan de puertos iraníes o lleguen a ellos, y que cobraría un impuesto del 20 por ciento a embarcaciones de otros países para facilitar su paso por el estrecho.

En su mensaje de este martes, el republicano dijo que “el estrecho de Ormuz está abierto a todo el tráfico marítimo, excepto el de Irán”, a cuyo liderazgo acusó de ser “mentiroso, violento y malicioso”.

“Por lo tanto, impondremos un bloqueo total, pero solo a los barcos que lleguen o salgan de puertos iraníes, o que transporten cualquier cosa relacionada con carga iraní“, añadió.

El Ejército iraní aseguró hoy que las Fuerzas Armadas no cederán “ni un ápice” sobre el estrecho de Ormuz, después de que Trump se proclamara el “guardián” de ese paso marítimo clave para el comercio mundial de crudo.

Estados Unidos e Irán intercambian ataques en el golfo Pérsico desde la semana pasada, lo que puso fin al alto el fuego pactado en el memorando de entendimiento del pasado 17 de junio para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho.

ONU recuerda que porestrecho de Ormuz pasan bienes esenciales

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, dijo ese martes que por el estrecho de Ormuz pasan mercancías esenciales para las poblaciones, incluidos alimentos y medicinas, y expresó su alarma por las informaciones sobre su nuevo bloqueo.

Recalcó las repercusiones que esta situación tiene en los derechos humanos más allá de la región de Medio Oriente.

“Se trata de una vía de comunicación vital de la que dependen millones de personas. Las interrupciones en el flujo de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales tienen graves consecuencias socioeconómicas y humanitarias, tanto a escala regional como mundial”, señaló Türk en una declaración distribuida por su oficina en Ginebra.

Con información de Bloomberg.