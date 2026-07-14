Monzón mexicano llega a Jalisco: Guadalajara espera intensas lluvias este miércoles 15 de julio

Así estará el clima en Jalisco este miércoles 15 de julio.

El pronóstico del clima para Jalisco este miércoles 15 de julio indica una jornada de cielo mayormente nublado en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Se esperan temperaturas que irán desde los 13°C como mínima hasta los 29°C de máxima, afectando a miles de habitantes.

Vista de un día nublado en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

¿Qué temperaturas esperan las ciudades de Jalisco mañana?

En Guadalajara, la capital, las temperaturas estarán entre 13°C y 29°C. En municipios como Zapopan, se prevé un rango similar, con mínimas de 13°C y máximas de 29°C. El viento será ligero, con una velocidad de 2 km/h.

Mientras tanto, Tlaquepaque experimentará temperaturas que irán de los 13°C a los 29°C, y en Tonalá se esperan valores entre los 13°C y 28°C. Estas condiciones se mantendrán con cielo nublado en toda la zona metropolitana.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Hay probabilidad de lluvias en Jalisco este miércoles?

Las condiciones atmosféricas para el miércoles se caracterizarán por un cielo mayormente nublado en toda la región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica chubascos y lluvias fuertes en el occidente del país.

El viento se sentirá suave, con velocidades de hasta 2 km/h en la mayoría de las localidades. Aunque no se especifica un porcentaje de lluvia para cada ciudad, la alta nubosidad sugiere la posibilidad de lluvias ligeras.

¿Cómo será el pronóstico extendido en Jalisco?

El pronóstico para los próximos tres días en Jalisco es el siguiente:

Miércoles 15 de julio: Máxima de 28°C, Mínima de 13°C, Cielo despejado, viento de 2 km/h.

Jueves 16 de julio: Máxima de 30°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

Viernes 17 de julio: Máxima de 30°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 1 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra un ligero aumento en las temperaturas máximas, llegando hasta los 30°C. Estas condiciones se relacionan con el Monzón Mexicano sobre el noroeste del país, que traerá lluvias a gran parte de México.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en Jalisco?

Ante la combinación de nubosidad y posibles lluvias, es importante tomar precauciones. Se recomienda hidratarse constantemente y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en las horas de mayor radiación solar.

Para quienes salgan de casa, se sugiere usar ropa ligera y llevar un paraguas o impermeable. Con temperaturas que van de frescas a cálidas, vestirse en capas puede ser una buena estrategia para adaptarse a los cambios del día.

Fuente: CONAGUA.

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