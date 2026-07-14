¿Lloverá en Nuevo León? Así está el pronóstico del clima para el miércoles 15 de julio

El pronóstico del clima indica que habrá calor para Nuevo León.

El clima en Nuevo León para este miércoles 15 de julio presentará un día mayormente nublado en la Zona Metropolitana de Monterrey. Las temperaturas estarán entre los 17°C y los 34°C. Este patrón se debe a canales de baja presión sobre la Mesa del Norte.

¿Qué temperaturas esperan las ciudades de Nuevo León mañana?

En Monterrey, la temperatura mínima será de 18.3°C y la máxima alcanzará los 31.7°C, con cielo nublado y viento de 10 km/h. Por otro lado, en San Pedro Garza García se esperan valores entre 17.3°C y 29.7°C.

Para Guadalupe, el termómetro marcará una mínima de 19.0°C y una máxima de 33.3°C, con viento de 12 km/h. Apodaca tendrá las temperaturas más altas, con una mínima de 21.0°C y una máxima de 35.3°C, y viento de 18 km/h.

¿Habrá lluvias en Nuevo León este miércoles 15 de julio?

Aunque el cielo estará nublado en toda la región, el pronóstico no indica probabilidad de lluvias significativas para el miércoles. Las condiciones atmosféricas sugieren un día seco, ideal para actividades al aire libre con precauciones.

El viento será moderado en la zona metropolitana. En Monterrey y San Pedro Garza García soplará a 10 km/h. En Guadalupe se sentirá a 12 km/h, mientras que Apodaca tendrá ráfagas de hasta 18 km/h. El cielo permanecerá nublado durante todo el día.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos tres días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en Nuevo León es el siguiente:

Miércoles 15 de julio : Máxima de 30°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 30°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h. Jueves 16 de julio : Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 12 km/h.

: Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 12 km/h. Viernes 17 de julio: Máxima de 32°C, Mínima de 19°C, Cielo nublado, viento de 13 km/h.

La tendencia para el resto de la semana en Nuevo León muestra un aumento gradual en las temperaturas máximas. El jueves se espera un pico de 33°C, bajando ligeramente a 32°C el viernes. El cielo se mantendrá nublado en estos días.

¿Cómo prepararse para las temperaturas en Nuevo León?

Ante estas temperaturas, se recomienda a la población mantenerse hidratada bebiendo suficiente agua. Es importante evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, para prevenir golpes de calor.

Usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar es crucial al salir. Aquellas personas que realicen actividades al aire libre deben tomar descansos frecuentes y buscar la sombra para mitigar el efecto del calor.

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