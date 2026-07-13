Aeronave se desploma cerca de Pesquería, Nuevo León

Una aeronave se desplomó la tarde de este lunes a unos metros de la carretera Miguel Alemán, en el municipio de Pesquería, Nuevo León, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de auxilio, elementos de Protección Civil, bomberos y corporaciones de seguridad.

El accidente de la aeronave, de la aerolínea regional Aerus, generó alarma entre automovilistas y trabajadores de empresas cercanas, quienes reportaron el incidente a los servicios de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el piloto quedó prensado entre los restos de la aeronave tras el impacto, por lo que fue necesaria la intervención de equipos de rescate para liberarlo.

El resto de los ocupantes, cuyo número no ha sido confirmado oficialmente, fueron auxiliados en el lugar y posteriormente trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre la gravedad de sus lesiones.

¿En dónde cayó la aeronave?

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:47 horas, a la altura de la empresa La Vidriera, cerca del Parque Industrial Olympic.

Tras el accidente, la zona fue acordonada por las autoridades para facilitar las labores de rescate y permitir el inicio de las investigaciones. Asimismo, se registraron afectaciones a la circulación vehicular mientras los cuerpos de emergencia atendían la situación.

Información preliminar indica que la aeronave realizaba un vuelo regional cuando, por causas aún desconocidas, perdió altura y terminó impactándose en un terreno contiguo a la carretera. Personal especializado inició las diligencias correspondientes para recabar evidencia y determinar las circunstancias que provocaron el desplome.

¿Cuáles fueron las causas del desplome de la aeronave? Esto se sabe

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las causas del accidente ni el estado de salud oficial de las personas involucradas. Se espera que en las próximas horas emitan un informe con mayores detalles sobre el incidente y el avance de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Aerus es una aerolínea con sede en Monterrey, fundada en 2022. Esta ofrece vuelos hacia Aguascalientes, Ciudad Victoria, Durango, Laredo, Mérida, al Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’ (AIFA), entre otros. Aerus cuenta con un título de concesión por 10 años para operar rutas comerciales de pasajeros y de carga. Su director general es Javier Herrera.

La empresa Aerus aún no publica ningún comunicado sobre lo ocurrido.