Wall Street ‘tropieza’ por ataques entre Irán y EU: ¿Cuánto caen sus indicadores HOY lunes?

Los mercados de renta variable operan con bajas generalizadas como resultado de una mayor aversión al riesgo generada por los ataques reportados en Medio Oriente durante el fin de semana.

En Wall Street, el Nasdaq registra una caída de 0.90 por ciento, en los 26 mil 48.58 enteros, le sigue el S&P 500 con 0.28 por ciento menos, en los 7 mil 553.58 puntos, mientras que el Dow Jones cede 0.15 por ciento, con 52 mil 554.43 unidades.

Enrique Covarrubias, economista en jefe y director de análisis de Actinver, detalló que, “los mercados inician la semana con una mayor dosis de cautela. La combinación de tensiones geopolíticas, expectativas sobre inflación y el comienzo de la temporada de reportes corporativos definirá el apetito por riesgo en los próximos días”.

¿Cómo operan las bolsas en México y Europa HOY 13 de julio?

El mercado en México abre con aumentos marginales de 0.01 por ciento para el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, el cual opera alrededor de las 66 mil 502.84 unidades, aunque el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores sube 0.02 por ciento, en un nivel de mil 335.10 enteros.

Del lado del continente europeo los movimientos son mixtos, ya que por un lado el IBEX 35 de España pierde 0.17 por ciento, en los 19 mil 352.12 enteros, el FTSE 100 de Londres resta 0.03 por ciento, a 10 mil 493.12 puntos, mientras que el CAC 40 de Francia con 0.15 por ciento más, ronda en las 8 mil 350.58 unidades, y de 0.02 por ciento más para el DAX en Alemania, que se ubica en los 25 mil 67.63 puntos.

En tanto, en el mercado internacional de petróleo, ambos contratos reportan alzas de 4.27 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 74.41 dólares por barril, y el referencial Brent se coloca en los 79.14 billetes verdes por unidad, suma 4.09 por ciento.