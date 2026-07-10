Wall Street opera mixto y positivo por posibles negociaciones entre EU e Irán: ¿Cómo abre HOY?

Los mercados de renta variable operan con movimientos laterales, a medida que los inversionistas analizan el desarrollo de los eventos geopolíticos, y las negociaciones que podrían darse entre EU e Irán.

El Nasdaq presenta un descenso de 0.04 por ciento, en los 26 mil 202.19 enteros, mientras que el Dow Jones con 0.28 por ciento más, alcanza las 52 mil 640.38 unidades, y el S&P 500 con 0.03 por ciento al alza, ronda en los 7 mil 544.19 puntos.

“Anticipamos una limitada toma de riesgo por parte de los inversionistas previo al fin de semana, ante los vaivenes en el frente geopolítico y previo al inicio de la temporada de reportes corporativos. Luego de los intercambios militares de los últimos días, reportes aseguran que los EU e Irán continuarán buscando una solución diplomática al conflicto, y en estos días se realizarán ‘negociaciones técnicas’”, indicaron analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

Del lado de Europa, el DAX en Alemania lidera las pérdidas con 0.38 por ciento, en los 25 mil 19.03 enteros, el CAC 40 de Francia cede 0.13 por ciento, en las 8 mil 315.82 unidades, mientras que el IBEX 35 de España con 0.30 por ciento más, ronda en los 19 mil 381.10 puntos, mientras que el FTSE 100 de Londres se ubica en los 10 mil 491.31 puntos, con 0.17 por ciento más.

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan aumentos de 0.89 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 66 mil 696.82 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 342.4 enteros, gana 0.94 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 71.52 dólares por barril, ya que baja 0.75 por ciento, mientras que el Brent con 0.35 por ciento menos, cotiza en los 76.05 billetes verdes por unidad.