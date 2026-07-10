Irán SÍ quiere la paz con Trump: Negociación está ‘atorada’ en ‘discusiones técnicas’, dice EU

EU está dispuesto a 'descongelar' activos de Irán siempre y cuando cumpla con las condiciones del acuerdo de paz.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo de paz permanente continúan, según un funcionario estadounidense, pese a dos días de enfrentamientos que amenazaron con hacer añicos un alto al fuego ya de por sí frágil.

Estados Unidos está comprometido con encontrar una solución diplomática con Irán, remarcó el funcionario quien pidió no ser identificado debido a la sensibilidad del tema. Describió las conversaciones en curso como discusiones de carácter técnico.

Los comentarios probablemente aliviarán los temores de un regreso a una guerra total, luego de que Estados Unidos lanzó ataques contra objetivos militares iraníes en represalia por agresiones contra embarcaciones en el Estrecho de Ormuz. Irán respondió atacando bases militares estadounidenses en la región, incluidas instalaciones en Kuwait y Bahréin.

Los enfrentamientos pusieron de manifiesto la fragilidad del acuerdo provisional firmado entre Teherán y Washington a mediados de junio. Además, las amenazas de represalias entre ambos bandos han persistido.

“Un ataque contra la infraestructura será respondido de manera recíproca”, advirtió este viernes 10 de julio Mohammad Bagher Zolghadr, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, quien extendió la advertencia también a Israel.

Mediadores, entre ellos Qatar, han trabajado durante los últimos días para reducir la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, según una persona familiarizada con el asunto.

¿Cómo va el tráfico de barcos en el Estrecho de Ormuz?

Los dos países, que permanecen en guerra desde que Estados Unidos e Israel bombardearon Irán a finales de febrero, buscan alcanzar un acuerdo de paz permanente hacia mediados de agosto, aunque ese calendario podría extenderse.

El tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz disminuyó esta semana y el petróleo subió de precio. El Brent avanzó más de 6 por ciento, hasta 76.50 dólares por barril, con lo que acumula una ganancia de 25 por ciento en lo que va del año. Aun así, permanece muy por debajo del máximo de 125 dólares alcanzado a finales de abril, cuando los mercados temían una reanudación de una guerra a gran escala.

Desde entonces, el presidente Donald Trump ha reiterado que busca poner fin a un conflicto desaprobado por la mayoría de los estadounidenses y que ha afectado sus niveles de popularidad de cara a las elecciones intermedias de noviembre.

En medio del nuevo episodio de violencia, Trump sugirió que el alto al fuego estaba “terminado”. Sin embargo, también afirmó que no impediría que las negociaciones siguieran adelante.

Las conversaciones avanzaron con mayor lentitud esta semana mientras Irán realizaba varios días de ceremonias fúnebres por el fallecido líder supremo Ali Jameneí, quien murió en un ataque aéreo el primer día del conflicto. Fue sepultado el 9 de julio en la ciudad nororiental de Mashhad.

Su hijo y sucesor, Mojtaba Jameneí, no ha aparecido en público ni en videos desde que asumió el liderazgo, lo que ha generado interrogantes sobre su estado de salud y su participación en las negociaciones con Estados Unidos.

La reciente escalada de violencia y la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de revocar la exención que permitía la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales representaron el mayor desafío para el acuerdo de paz provisional alcanzado el mes pasado.

Ese pacto preliminar tenía como objetivo reabrir el Estrecho de Ormuz, una estrecha vía marítima por la que transitaba una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo antes de que la guerra prácticamente paralizara el tráfico marítimo.

Ambas partes se han acusado mutuamente de violar la tregua. Washington sostiene que Teherán continúa atacando embarcaciones, mientras que Irán afirma que Estados Unidos está interfiriendo en su control sobre el Estrecho.

El mismo funcionario estadounidense calificó los ataques iraníes contra buques en el Estrecho de Ormuz como actos de terrorismo y sostuvo que las acciones de Teherán incumplen las condiciones de desempeño establecidas en el acuerdo provisional.

Según Estados Unidos, Irán solo podrá recuperar el acceso a los recursos financieros congelados en distintos países si cumple con los términos del memorándum de entendimiento.

Irán no se ha atribuido los ataques de esta semana contra embarcaciones, incluidos buques cisterna energéticos de Arabia Saudita y Qatar.