Detienen a Mario ‘N’, cuñado de Inés Gómez Mont, en Quintana Roo

Mario 'N', cuñado de Inés Gómez Mont, fue detenido en Quintana Roo,según el Registro Nacional de Detenciones.

Alejandro Mario ‘N’, hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga y cuñado de Inés Gómez Mont, fue detenido en Cancún, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Mario ‘N’ fue arrestado durante la noche del 9 de julio y puesto a disposición de un juez federal en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, según la ficha de detención.

El documento también detalla las señas particulares del cuñado de Inés Gómez Mont al describir que tiene una estatura de 1.80 metros, con barba y cabello rizado.

Mientras que al momento de la detención vestía pantalón de mezclilla azul claro, camisa de manga corta azul y mocasines verdes. Sin embargo, las autoridades no dieron a conocer el motivo de la detención.

Víctor Manuel Álvarez Puga, hermano de Mario ‘N’, permanece detenido en EU

Víctor Manuel Álvarez Puga permanece en Estados Unidos tras ser detenido en septiembre. Álvarez Puga enfrenta distintos delitos en México, relacionados con lavado de dinero y nexos con el crimen organizado.

El esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont ocurrió tras una revisión de su estatus migratorio por las autoridades estadounidenses.

Tras dicha revisión, determinaron que Álvarez Puga estaba de manera ilegal en el país luego de que ingresó en enero de 2021 con una visa que vencía en julio del mismo año.

Desde 2022 presentó una solicitud de asilo que quedó sin resolución. Tras su arresto, el esposo de Gómez Mont estuvo bajo custodio en Krome North Service Processing Center, en Miami-Dade.

¿Qué sabemos de las acusaciones contra Víctor Manuel Álvarez Puga en México?

Álvarez Puga y Gómez Mont están prófugos desde septiembre de 2021 cuando se liberó una orden de aprehensión por desvío de recursos de contratos para cárceles federales.

Ambos están acusados de presunto lavado de dinero, luego de que exmandos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social triangularon dos mil 950 millones de pesos de dos grandes contratos a un total de seis empresas facturas e hicieron depósitos.

*Con información de Quadratín