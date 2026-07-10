¡Nos vamos para el Ángel! Aficionados convocan a despedida para el Tri: Fecha, hora, sede y lo que sabemos

La despedida a la Selección Nacional se realizará en un día en el que no hay partidos del Mundial 2026. (Foto: Shutterstock)

Los partidos del Mundial 2026 en la Ciudad de México dejaron nuevas tradiciones para los chilangos, como el ya conocido “quiere volar”, bañar a personas con espuma y las celebraciones multitudinarias en el Ángel de la Independencia.

Esta última fue la favorita de muchas personas, ya que no solo se reunían para ver los partidos de México, sino que cada vez que la Selección Nacional ganaba se desataba una fiesta con cervezas escarchadas, matracas y música.

Y como todo lo que empieza también termina, algunos aficionados lanzaron una convocatoria especial para despedir al Tri a lo grande, luego de ser eliminados por Inglaterra: con una concentración masiva en el Ángel de la Independencia, donde comenzó todo.

Miles de aficionados se reunieron en el Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de 1-0 de la Selección Mexicana ante Corea del Sur en la Copa Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

Despedida a la Selección Nacional: ¿Cuándo y dónde será el evento?

La convocatoria, que surgió en redes sociales, fue compartida por la página Webcams de México, donde se indica que la cita será este domingo 12 de julio en el Ángel de la Independencia.

Fecha: domingo 12 de julio de 2026

domingo 12 de julio de 2026 Sede: Ángel de la Independencia

La fecha no interfiere con los partidos de la Copa Mundial de la FIFA, ya que los únicos dos encuentros correspondientes a los cuartos de final están programados para el sábado 11 de julio.

Por ello, quienes decidan asistir al evento podrán hacerlo sin perderse ningún partido. La actividad del Mundial se reanudará el martes 14 de julio, cuando comiencen las semifinales.

¿A qué hora es la despedida al Tri en el Ángel de la Independencia?

La convocatoria indica que la concentración comenzará a las 5:00 de la tarde. Aunque el llamado busca reconocer el desempeño de la Selección Nacional durante su participación en el Mundial 2026, hasta el momento se desconoce qué actividades habrá.

Por ahora, lo único que se ha pedido a las y los asistentes es portar la playera del Tri, sin importar el color del jersey. Cabe señalar que no se trata de una convocatoria oficial, sino de una iniciativa organizada por aficionados.

Mientras algunos se han mostrado entusiasmados con la idea de reunirse una vez más e incluso han pedido la presencia de los jugadores de la Selección Nacional, otros han cuestionado la convocatoria.

Las críticas aumentaron luego de que los festejos del Mundial 2026 dejaron un saldo de cinco personas fallecidas, cuatro de ellas por asfixia a causa de las aglomeraciones en la avenida Paseo de la Reforma.

¿Cuántas personas acudieron a celebrar el último triunfo del Tri?

La última victoria de México en el Mundial 2026 fue frente a Ecuador, en un partido que terminó con marcador de 2-0 y con el que la Selección Nacional selló su pase a los octavos de final.

Aquel triunfo reunió a una gran cantidad de personas. Durante una conferencia de prensa, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que se contabilizó la asistencia de un millón 400 mil aficionados en las calles.

“Vivimos la concentración más grande de multitudes en la historia de nuestra ciudad y probablemente de todo el país. (...) El fútbol despierta emociones profundas, reúne, abraza, emociona, hace vibrar, saltar, gritar y hace sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Fue una noche histórica”, afirmó.