Aguirre revela qué pasó en el vestidor de México tras la derrota: ‘Le di un abrazo a cada uno’

La derrota 3-2 de México ante Inglaterra en el Estadio Azteca dejó como postales las imágenes de los jugadores de la Selección llorando en el la cancha mientras sonaba ‘Wonderwall‘ de Oasis, abrazados una última vez; también la foto de Guillermo ‘Memo’ Ochoa, inconsolable y silencioso, al centro de la cancha.

El pesar de ser eliminados en octavos de final la Copa del Mundo siguió en los vestidores, donde Javier Aguirre encontró un ambiente cargado de llanto, abrazos y palabras de despedida.

El resultado de México vs. Inglaterra dejó fuera a México de los cuartos de final por tercera ocasión en la carrera de Aguirre como seleccionador, tras los antecedentes de 2002 y 2010. A pesar del resultado, el estratega está en paz con el trabajo realizado y con la relación construida con sus jugadores.

La Selección Mexicana se despidió del Mundial tras perder 3-2 con Inglaterra. (Foto: EFE)

Así fue la despedida de la Selección Mexicana en vestidores

En entrevista con Denise Maerker, ‘El Vasco’ comentó lo que ocurrió tras terminar el partido: “Les di un abrazo, uno por uno, lloré con ellos porque se cerraba un círculo fantástico de amistad. Más allá del profesional, el amigo, mi amigo Erik Lira, mi amigo Raúl Rangel, todos. Eso les dije, que estaba orgulloso de ellos y los iba a extrañar. Se me cortaban las palabras”.

No fue necesario decir mucho más. El hecho de verse, abrazarse y sentirse permitió cerrar, en sus palabras, el círculo de esa participación de forma perfecta.

El técnico agregó que, después de años dirigiendo grupos, la relación con este equipo fue especial: “Me entregué, me abrí y lo recibí (...) Como nunca noté una sinergia, tremendamente positiva. No logramos el objetivo de estar entre los ocho mejores del mundo, pero logramos sembrar algo, estoy seguro. Para que la presidenta del país lo diga, lo es”.

Guillermo Ochoa se despide, con lágrimas, de su último Mundial. (Foto: EFE/ Alex Cruz) (Alex Cruz/EFE)

Aguirre cerró su etapa como seleccionador nacional y deseó éxito a su sustituto, Rafael Márquez, anunciado meses atrás como su relevo.

“Le di un gran abrazo a Rafa Márquez. Le vienen cuatro años muy buenos, hay una base sólida (...) Me voy con sentimientos encontrados, muy orgulloso de esa familia que logramos juntar, pero cuando uno pierde no termina de superarlo”, señaló en conferencia de prensa.

La reconciliación de Aguirre con la afición y el peso del Mundial 2002

En la entrevista con Maerker, Aguirre describió su estado emocional tras la eliminación como un “modo zen”, sin necesidad de demostrarle nada a nadie. A su parecer, la comunión con la afición durante el torneo fue algo inédito en más de cuatro décadas dentro del futbol, por encima incluso de lo que vivió en el Mundial de México 86.

Aguirre contó que le “rompió el corazón de alegría” ver a las familias apoyando al equipo en las calles incluso después de la derrota, lo que lo llevó a resumir la experiencia con una frase: “el amor a la camiseta no entiende resultados”.

México agradece a los asistentes al Estadio Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro)

Ese sentimiento contrasta con lo que vivió en el Mundial de Corea-Japón 2002, al que calificó como un trauma y una de las dos únicas veces que ha llorado de dolor por el futbol.

En aquella eliminación ante Estados Unidos asumió la culpa completa por cambiar la táctica del equipo sin haberla entrenado antes, y se autoexilió en España durante siete años, rechazando ofertas para quedarse en México. Esta vez, tras entregar un equipo orgulloso y digno, dijo: “estamos a mano”.

La palabra ‘familia’ y el rol de Guillermo Ochoa

Aguirre explicó que el ancla del grupo durante este proceso fue la palabra “familia”, que se reflejó en el vestidor con una complicidad que, según describió, no generó celos entre los jugadores.

En ese esquema, Guillermo Ochoa cumplió un papel de hermano mayor, encargado de poner orden dentro del grupo: “es el que ubica a la gente, pone orden”.

Los jugadores de México se lamentan tras la derrota ante Inglaterra. (Foto: EFE)

El técnico recordó que Ochoa y él vivieron cierta tensión en el Mundial de 2010, cuando decidió sentarlo, y que llegaron a este torneo en una etapa distinta, enfocada en “sumar y disfrutar”.

El DT también habló de su propia transformación: ahora escucha más y es más flexible que antes. Como ejemplo, dejó de prohibir el uso de celulares en las comidas y en el vestidor, una medida que sí exigía en procesos anteriores, al entender que forma parte de la vida de los jugadores actuales.

¿Qué sigue para Javier Aguirre?

El ‘Vasco’, además, confesó con Denise Maerker que acaba de rechazar una “oferta muy jugosa” en el futbol árabe, pero por ahora no tiene claro su destino profesional. Mientras tanto quiere estar con su familia: “Después veremos, no llevo prisa”.

Aguirre llegó a la Selección Mexicana en el verano de 2024 y, a diferencia de sus procesos previos en 2002 y 2010, centró parte de su trabajo en el aspecto anímico del grupo y en convocar a jugadores con bajo ego y disposición a representar al país.

Bajo su dirección, México ganó la Liga de las Naciones de Concacaf y la Copa Oro en 2025, y llegó al Mundial 2026 tras una racha de seis triunfos y dos empates, estos últimos frente a Portugal y Bélgica. En la fase de grupos del Mundial, el equipo sumó tres victorias con seis goles a favor y ninguno en contra, y en dieciseisavos de final eliminó a Ecuador por 2-0.

El equipo que deja Aguirre incluye a jugadores jóvenes que podrían llegar en plenitud al próximo Mundial, entre ellos el propio Raúl Rangel; los defensas César Montes, Mateo Chávez y Johan Vásquez; los mediocampistas Gilberto Mora, Erik Lira y Brian Gutiérrez; y los delanteros Armando González y Santiago Giménez, quien terminó el partido ante Inglaterra hospitalizado por una lesión.

Con información de EFE.