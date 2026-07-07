Wall Street abre con pérdidas y (de nuevo) con dudas sobre ‘apostar’ por la IA: ¿Cómo opera HOY?

Los operadores al interior de Wall Street volvieron a alejarse de las acciones del sector tecnológico, mientras se cuestionan si las altas inversiones en inteligencia artificial resultarán fructíferas.

El Nasdaq registra un retroceso de 1.33 por ciento, en los 25 mil 778.73 enteros, seguido por el S&P 500 que baja 0.57 por ciento, en los 7 mil 493.75 puntos, mientras que el Dow Jones baja 0.44 por ciento, a 52 mil 821.23 enteros.

Enrique Covarrubias, economista en jefe y director de análisis de Actinver, detalló que, “el mercado está entrando en una etapa donde ya no basta con buenos resultados corporativos; las valuaciones exigen sorpresas cada vez mayores. En este contexto, los datos económicos y las señales de los bancos centrales volverán a marcar el rumbo de los mercados”.

Del lado de Europa, el FTSE 100 de Londres es el único que avanza 0.44 por ciento a 10 mil 697.22 unidades, mientras que las caídas son de 1.21 por ciento, para el DAX en Alemania con 25 mil 509.05 enteros, el CAC 40 de Francia cede 0.22 por ciento, en los 8 mil 460.85 puntos, mientras que el IBEX 35 de España cede 0.01 por ciento, ya que ronda en las 19 mil 683.30 unidades.

A nivel local, los dos centros bursátiles presentan variaciones negativas. El S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, cede 0.40 por ciento, en los 67 mil 197.08 enteros y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el retroceso es de 0.87 por ciento con mil 344.08 unidades.

En el mercado internacional de petróleo el West Texas Intermediate (WTI) aumenta 2.48 por ciento y se ubica en los 70.25 dólares por barril, al igual que el referencial Brent que suma 2.49 por ciento, pues se coloca en los 73.76 billetes verdes por unidad.