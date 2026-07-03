Bolsa Mexicana abre con ganancias y Wall Street ‘descansa’ por la Independencia de EU: ¿Cómo opera HOY?

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan aumentos con 0.05 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 67 mil 101.51 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 347.19 enteros, suma 0.01 por ciento.

Los mercados de renta variable al rededor del mundo anticipan una jornada de avances, a medida que los participantes del mercado consideran que la Reserva Federal podría no aumentar sus tipos de interés en la siguiente reunión.

Sin embargo, los inversionistas operarán este viernes sin la referencia de Wall Street, ya que los mercados permanecerán cerrados por el feriado que conmemora la independencia de Estados Unidos.

Por su parte, las ganancias del lado de Europa son lideradas por el IBEX 35 de España que ronda en los 19 mil 870.57 enteros, con 1.05 por ciento más, seguido por el DAX en Alemania con 1.02 por ciento, en las 25 mil 806.84 unidades, el CAC 40 de Francia sube 0.50 por ciento, a 8 mil 517.14 enteros, y el FTSE 100 de Londres con 0.20 por ciento al alza ronda en los 10 mil 674.59 puntos.

“No descartamos un moderado apetito por riesgo conforme se sigan diluyendo los temores de un posible endurecimiento monetario por parte del Fed y los cuestionamientos sobre las valuaciones del sector tecnológico. Las cifras de empleo de ayer en los EU y la normalización parcial en los precios del petróleo hicieron que disminuyeran las apuestas por un alza de tasas por parte del Fed antes de que concluya el año”, indicaron analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 68.62 dólares por barril, ya que pierde 0.10 por ciento, mientras que el Brent con 0.29 por ciento más, cotiza en los 72.01 billetes verdes por unidad.