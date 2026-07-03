F1 Qualy sprint del GP de Gran Bretaña HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la clasificación de ‘Checo’?

La carrera sprint del GP de Gran Bretaña se disputa el sábado 4 de julio a las 05:00 horas, tiempo del centro de México. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ EFE/ Cuartoscuro)

El Gran Premio de Gran Bretaña trae consigo la cuarta carrera sprint de la temporada 2026 de la Fórmula 1. La anterior carrera corta se corrió en Canadá y el ganador fue George Russell, quien resistió una fuerte pelea con su propio compañero de equipo, Kimi Antonelli, para quedarse con el triunfo.

El piloto de Mercedes buscará repetir ese resultado en Silverstone. Tras el Gran Premio de Austria, Russell recuperó el segundo lugar del campeonato de pilotos y con ello se acercó en la tabla general a su compañero Antonelli, quien se mantiene al frente de la clasificación.

Por su parte, Sergio ‘Checo’ Pérez continuará su búsqueda de resultados con Cadillac, luego del abandono que sufrió la semana pasada en el Gran Premio de Austria 2026 por un problema en los frenos de su monoplaza.

George Russell, Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli celebran en el podio del GP de Austria. EFE/EPA/ANNA SZILAGYI (ANNA SZILAGYI/EFE)

GP de Gran Bretaña: ¿Cuándo es la clasificación sprint de F1 HOY?

La clasificación sprint del Gran Premio de Gran Bretaña se disputa este viernes 3 de julio en el Circuito de Silverstone, ubicado en Northamptonshire, Inglaterra. Para México, la transmisión estará disponible por la mañana.

Fecha: viernes 3 de julio de 2026

viernes 3 de julio de 2026 Hora: 09:30 horas, tiempo del centro de México

09:30 horas, tiempo del centro de México Sede: Circuito de Silverstone, Northamptonshire, Inglaterra

La clasificación sprint sustituye a la segunda práctica libre, por lo que en Silverstone solo habrá una sesión de pruebas antes del inicio de la qualy para la carrera corta.

Qualy sprint del GP de Gran Bretaña 2026: ¿En dónde ver EN VIVO la clasificación de ‘Checo’?

La transmisión de la clasificación sprint, donde participa Sergio ‘Checo’ Pérez, está disponible en plataformas que requieren una suscripción previa. Estas son las opciones para los aficionados en México:

F1 TV

Izzi

Sky

Además, El Financiero Deportes ofrecerá un minuto a minuto con todo lo que suceda durante la sesión de clasificación en Silverstone.

Sergio Pérez corre este fin de semana la cuarta carrera corta de la temporada 2026 de la Fórmula 1. (Foto: Qian Jun / Xinhua).

Sprint en Silverstone: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la carrera corta del GP de Gran Bretaña?

La carrera sprint se realiza durante la madrugada del sábado, en el horario del centro de México, por lo que los aficionados tendrán que desvelarse si quieren seguir la acción en vivo.

Cuándo: sábado 4 de julio de 2026

sábado 4 de julio de 2026 Horario: 05:00 horas (tiempo del centro de México)

05:00 horas (tiempo del centro de México) Dónde ver: F1 TV, Izzi y Sky

George Russell ganó la sprint pasada, disputada durante el GP de Canadá, y ahora buscará repetir la hazaña en su propia casa. Sin embargo, su compañero Kimi Antonelli prometió regresar más fuerte tras la carrera de Austria.

¿Cómo es el Circuito de Silverstone donde corre ‘Checo’ Pérez?

El Circuito de Silverstone se ubica en Northamptonshire, Inglaterra, y tiene una longitud de 5.891 kilómetros. La distancia oficial de la carrera es de 306.198 kilómetros, repartidos en 52 vueltas.

Lewis Hamilton comparó, en 2018, dar una vuelta a toda velocidad en Silverstone con pilotar un avión de combate. El trazado ha tenido varios cambios a lo largo de los años, pero mantiene su esencia como uno de los circuitos más rápidos del calendario de la Fórmula 1. Curvas como Maggotts, Becketts y Abbey representan algunos de los mayores desafíos para los pilotos de carreras en todo el mundo.

Lewis Hamilton debutó con Ferrari en el GP de Australia 2025. (Foto: EFE)

Silverstone albergó la ronda inaugural del Campeonato Mundial de Fórmula 1, el 13 de mayo de 1950. Aquella carrera la ganó Giuseppe Farina, con un Alfa Romeo 158. El tiempo de vuelta más rápido en la historia del circuito pertenece a Max Verstappen, quien lo estableció en el año 2020 con un registro de 1:27.097.