GP de Gran Bretaña 2026: Horarios y canales para ver prácticas, qualy, sprint y carrera en Silverstone

El Gp de Gran Bretaña se corre del 3 al 5 de julio de 2026. (Foto: Shutterstock)

Con un ojo al Mundial y con otro a la F1: La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa este fin de semana con una de las carreras más emblemáticas del calendario: el Gran Premio de Gran Bretaña, una cita que además contará con formato sprint.

Para Sergio ‘Checo’ Pérez será una oportunidad de revancha después del abandono que sufrió en el Gran Premio de Austria por problemas con los frenos, mientras que Mercedes llega como el equipo a vencer con Kimi Antonelli como líder del campeonato mundial.

Los pilotos de la F1 deben correr una carrera sprint, por tanto hay dos qualys y únicamente una sesión de pruebas en el Circuito de Silverstone.

El Gran premio de Gran Bretaña comienza con Kimi Antonelli, de Mercedes, en el primer lugar del campeonato con 171 puntos, segudio de su compañero George Russell con 131 y el tercer lugar es para Lewis Hamilton, de Ferrari, con 125.

Lewis Hamilton está en casa en el GP de Gran Bretaña. (Foto: EFE)

Horarios del GP de Austria 2026 en México: ¿Cuándo y a qué hora ver la F1?

El Gran Premio de Gran Bretaña 2026 se corre en el Circuito de Silverstone, ubicado en Northamptonshire, en Inglaterra. El fin de semana tiene una sesión de prácticas, dos qualys y dos carreras, una de ellas sprint.

¿Dónde ver el GP de Gran Bretaña desde México?

Los aficionados mexicanos tendrán varias opciones para seguir todas las actividades del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 en vivo:

F1 TV , mediante suscripción.

, mediante suscripción. Izzi y Sky , sistemas de televisión de paga con los derechos de transmisión.

y , sistemas de televisión de paga con los derechos de transmisión. La cobertura minuto a minuto y las principales incidencias en El Financiero Deportes

¿Cómo es el circuito de Silverstone?

El Circuito de Silverstone está ubicado en Northamptonshire, Inglaterra, el trazado tiene una longitud de 5.891 kilómetros y cuenta con 52 vueltas para completar la distancia oficial de carrera.

Es uno de los circuitos favoritos de los pilotos debido a sus curvas de alta velocidad, donde la aerodinámica y la confianza al volante marcan la diferencia. Además, las cambiantes condiciones climáticas británicas suelen agregar un grado extra de dificultad durante el fin de semana.

¿Quién fue el último ganador del GP de Gran Bretaña?

El vigente ganador del Gran Premio de Gran Bretaña es Lando Norris, de McLaren, quien conquistó la edición de 2025 ante su afición en la temporada donde consiguió el campeonato de pilotos.

El británico es, además, el máximo vencedor en la historia de Silverstone, consolidándose como uno de los grandes especialistas en este circuito.

¿Cómo va el top 3 del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 2026?

La pelea por el título se encuentra dominada por Mercedes. El joven italiano Kimi Antonelli lidera la clasificación con 171 puntos tras una temporada marcada por su regularidad, mientras que su compañero de equipo, George Russell, ocupa el segundo puesto con 131 unidades.

El tercer lugar pertenece al siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, ahora piloto de Ferrari, quien suma 125 puntos y se mantiene en la lucha por acercarse a los Mercedes.

Cada punto será importante en Silverstone, ya que el formato sprint repartirá unidades adicionales antes de la carrera principal y podría modificar el orden del campeonato.