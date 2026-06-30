LeBron James está por dejar a Lakers para irse a otro equipo: Esto sabemos

LeBron no volverá con los Lakers, pero jugará una 24ta temporada en otro lugar, según fuente AP. (Foto: AP /Mark J. Terrill, Archivo).

LeBron James no regresará con los Lakers de Los Ángeles y planea jugar en otro equipo de la NBA una 24.ª temporada, con lo que continuará ampliando su récord, confirmó este martes una persona con conocimiento de esos planes.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque James no había revelado esa decisión públicamente.

ESPN, citando al agente de James y director ejecutivo de Klutch Sports, Rich Paul, informó primero sobre sus planes.

James puede comenzar a hablar oficialmente con nuevos clubes después de las 6 p.m. EDT del martes (4:00 p.m., tiempo central de México), cuando se abre el período de agencia libre de la liga. No podrá firmar con un nuevo equipo hasta que se levante la moratoria de temporada baja de la liga el 6 de julio.

¿A qué equipo se iría LeBron James?

Habrá una gran cantidad de opciones disponibles para LeBron James en el mercado abierto, incluida Golden State.

El veterano ala-pívot de los Warriors, Draymond Green, no ejerció su opción de 27.6 millones de dólares para la próxima temporada a principios de esta semana en gran parte para permitir a su equipo flexibilidad para hacer otros movimientos en la plantilla.

“Personalmente, siempre estoy dispuesto a trabajar con el equipo en lo que sea mejor, especialmente en este punto de mi carrera”, dijo Green en el episodio más reciente de su podcast, que se emitió el martes. “Así que mi decisión de no ejercer la opción fue por algunas razones. Como todos saben, siempre he adoptado el enfoque de trabajar con la organización. He estado en un solo lugar durante 14 años. Es más una familia para mí que cualquier otra cosa”.

Podría ser el movimiento que convenza a James de ir a Golden State — una franquicia a la que enfrentó cuatro veces con Cleveland en las Finales de la NBA. También tiene relaciones cercanas con Green, Stephen Curry y el entrenador de los Warriors, Steve Kerr.

LeBron James no seguirá en los Lakers en la próxima temporada. EFE/EPA/CHRIS TORRES/Archivo

El historial de LeBron James

James pasó ocho temporadas con los Lakers, el período más largo que pasó en una sola etapa con un equipo de la NBA y los llevó al campeonato de 2020. Se convirtió en el líder histórico de puntos de la liga mientras vestía el uniforme de los Lakers y superó una gran cantidad de otros récords mientras estuvo de morado y oro.

Pasó los primeros siete años de su carrera en Cleveland, luego se fue por cuatro años a Miami donde ganó los dos primeros de sus cuatro campeonatos. A eso le siguió otra etapa de cuatro años con los Cavaliers, y en 2018 se unió a los Lakers.

James es el jugador activo de mayor edad de la NBA; cumple 42 años en diciembre. Fue el primer jugador en la historia de la liga en disputar 23 temporadas; añadirá al menos una más a ese total esta temporada.

También se convirtió en el primer jugador de la liga en tener a un hijo como compañero de equipo cuando Bronny James ingresó a la NBA antes de la campaña 2024-25.

La lista de los logros de James hasta este punto no tiene comparación: