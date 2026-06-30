Clima en Toluca: Espera cielo nublado y hasta 15 grados este miércoles 1 de julio

Así estará el clima en Toluca este miércoles 1 de julio.

Toluca, Estado de México, se prepara para un miércoles 1 de julio con clima fresco y cielo nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica una máxima de 15°C y mínima de 5°C. No hay probabilidad de precipitación.

¿Qué temperaturas se esperan mañana miércoles en Toluca?

Para el día de mañana, la temperatura promedio en la capital mexiquense rondará los 12°C. Los habitantes de Toluca deben anticipar mañanas y noches frías, con un ambiente templado solamente durante las horas centrales del día.

Las condiciones atmosféricas en Toluca estarán dominadas por un cielo totalmente cubierto a lo largo de toda la jornada. A pesar de la nubosidad, la probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, descartando lluvias para el miércoles.

(Centro Nacional de Previsión del Tiempo)

¿Se pronostican lluvias para Toluca este miércoles 1 de julio?

La ausencia de probabilidad de precipitación, con un 0%, es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre. No será necesario llevar paraguas o impermeables en ninguna parte del municipio de Toluca.

Además de las nubes, la velocidad del viento será muy ligera, con apenas 5.0 km/h. Estas condiciones brindarán un día relativamente tranquilo, aunque con la persistencia del ambiente fresco característico del Valle de México.

¿Cómo será el pronóstico extendido en Toluca los próximos días?

El pronóstico extendido para Toluca revela una tendencia de temperaturas al alza hacia el fin de semana. Es crucial considerar estos cambios para la planificación de actividades diarias en la capital mexiquense.

• Miércoles 1 de julio: Máx 15°C, Mín 5°C, Cielo nublado, viento 5 km/h.

• Jueves 2 de julio: Máx 20°C, Mín 5°C, Cielo nublado, viento 3 km/h.

• Viernes 3 de julio: Máx 21°C, Mín 6°C, Cielo nublado, viento 3 km/h.

La tendencia general para el resto de la semana en Toluca es de un ascenso gradual en los grados, aunque el cielo se mantendrá nublado. Los vientos serán ligeros, lo que favorecerá un ambiente estable sin grandes variaciones.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima fresco en Toluca?

Ante las temperaturas frescas, se recomienda a los habitantes de Toluca vestir en capas para adaptarse a los cambios térmicos del día. Es importante protegerse del frío, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche.

Aunque no se esperan lluvias, el cielo nublado puede influir en la percepción del día. Mantenerse hidratado es fundamental, incluso con el ambiente fresco, para el bienestar general en el municipio. No subestime el clima.

Fuente: CONAGUA.

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