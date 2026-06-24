Detienen a exfuncionario del Edomex de administración de Alfredo del Mazo; investigan venta de plazas

Óscar 'N' es investigado por su presunta participación en venta de plazas laborales.

Óscar ‘N’, exsubsecretario de Administración durante el gobierno del priista Alfredo del Mazo Maza, fue detenido por autoridades federales en el municipio de Metepec, en el Valle de Toluca, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El exfuncionario fue ingresado a la prisión estatal de Santiaguito, en el complejo de Almoloya de Juárez.

En la ficha se señala que la detención de este sujeto ocurrió a las 01:38 horas de este miércoles en una vivienda del fraccionamiento Condado del Valle, en Metepec.

Sin embargo, en el documento oficial no se da a conocer el probable delito por el que fue ingresado a la prisión estatal de Almoloya de Juárez.

Se presume que en total son 10 órdenes de aprehensión en contra de sujetos que podrían estar involucrados en la venta de plazas laborales del gobierno del Estado de México, destacando en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

¿Qué dice la gobernadora sobre la venta de plazas?

En entrevista realizada en fechas pasadas, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, ha sostenido que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga la posible venta de plazas al interior de la Secretaría de Educación estatal.

La supuesta venta de plazas en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación fue denunciada en anónimo.

Una denuncia ciudadana apunta que el profesor Roberto Miranda Mendoza, coordinador de Vinculación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, podría estar involucrado en la asignación de plazas del magisterio mexiquense a personas allegadas a él, incluso a familiares en primera línea.

¿Quiénes estarían involucrados en el presuno caso de venta de plazas?

Es el caso de sus hermanos Marco Antonio Miranda Mendoza y Victorina Miranda Mendoza, quienes presumiblemente tienen doble plaza de profesores.

El hermano del funcionario público está en el municipio de Texcoco y ella en San Salvador Atenco. En ambos casos no concursaron por la base otorgada ni tampoco cuentan con antigüedad.

Sigue en la lista Dulce María Concepción Cisneros Olvera, con sede en el municipio de Metepec, Javier Osvaldo Cornejo Galarza de Texcoco, Martha Patricia Carmona Torres de Texcoco, Jeremy Samantha Ávila Velasco del municipio de Texcoco y Fernando Jesús Hernández Salazar de Texcoco.

Se agrega en el enlistado a Zuleyma Velázquez Benítez con centro de trabajo en Ixtlahuaca, Diana Arroyo Martínez, Héctor Rodríguez Vences, en ambos casos no se cuenta con el lugar donde imparten clases.

Tampoco se cuenta con el registro de Xóchitl Hernández Durán, Daniel Ugalde Huaracha, Guillermo Diego Díaz, Efraín Zaldívar González, Juan Alejandro Martín Hernández, Adán Hernández Gama, Rosa Lidia Mercado Téllez y Aidie Bello Ortega.

En la denuncia se añade que este listado de profesores supuestamente gozan de privilegios y que sus plazas fueron asignadas de manera arbitraria y fuera de la Ley.