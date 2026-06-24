CFE obtuvo línea de crédito por hasta 500 mdd para financiar nuevas centrales eléctricas

La línea de crédito se suma a los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum para la ampliación de generación eléctrica.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) obtuvo una línea de crédito de hasta 500 millones de dólares otorgada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), recursos que serán utilizados para financiar y refinanciar proyectos de generación eléctrica en México, principalmente centrales de ciclo combinado y de combustión interna de alta eficiencia.

En un comunicado, la empresa eléctrica detalló que el financiamiento fue autorizado en condiciones preferenciales y forma parte de la estrategia para fortalecer el sistema eléctrico nacional y atender el crecimiento de la demanda energética en el país.

Los recursos también podrán destinarse a infraestructura asociada a estos proyectos.

“La estructura de este financiamiento contempla condiciones competitivas de largo plazo, lo que permitirá a la Empresa Pública alinear de forma óptima sus obligaciones financieras con la vida útil estimada de sus activos productivos. Con esta acción, la empresa consolida su estrategia de manejo prudente, transparente y responsable de la deuda pública”, dijo.

Línea de crédito de CFE se suma a plan para ampliación de generación eléctrica

Resaltaron que la participación del BCIE como socio financiero estratégico contribuirá a reforzar tanto la capacidad operativa como la solidez financiera de la compañía, además de apoyar los objetivos de seguridad energética impulsados por el gobierno federal.

La línea de crédito se enmarca en los esfuerzos de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para ampliar la capacidad de generación eléctrica y garantizar el suministro de energía ante el incremento previsto en el consumo nacional.

Durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que durante su sexenio se pretende incorporar 32 mil MW de nueva capacidad de energía eléctrica, de los cuales el 70 por ciento (22 mil MW) serían proyectos renovables, por lo que se necesitaría de una inversión de 739 mil millones de pesos.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, señaló que de los 32 mil MW el 42.6 por ciento provendrán de esquemas mixtos, 36.6 por ciento con recursos propios y 20.8 por ciento de privados.

Al cierre del primer trimestre de 2026, la CFE generó aproximadamente 72 por ciento de la electricidad consumida en el país y prestó servicio a cerca de 50 millones de usuarios, consolidándose como el principal actor del sector eléctrico mexicano.

El BCIE, organismo multilateral fundado en 1960 y del que México forma parte desde 1992, señaló que este tipo de financiamientos buscan promover el desarrollo económico sostenible y fortalecer la infraestructura estratégica de los países miembros.