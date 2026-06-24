‘Caramelo’ responde a críticas y se queja de precios para ir al Mundial: ‘Extraño a los aficionados de verdad

'Caramelo' respondió a las críticas en su contra por aparecer en partidos de la Selección Mexicana. (Foto: AP)

Héctor Chávez ‘Caramelo' es uno de los rostros más reconocidos de la afición mexicana. Sin embargo, su popularidad no lo ha librado de las críticas por aparecer en los partidos de la Copa del Mundo 2026, torneo en el que además aprovechó para señalar el elevado costo de los boletos y el impacto que esto ha tenido en el ambiente de los estadios.

El seguidor del Tricolor aseguró que muchos fans que habitualmente acompañan a la Selección Mexicana no pudieron asistir a los partidos debido a los precios, una situación que, a su juicio, ha afectado la atmósfera de la Copa del Mundo.

‘Caramelo’ responde a críticas que ha recibido durante el Mundial

Pese al cariño que recibe de miles de aficionados, ‘Caramelo’ también ha sido blanco de cuestionamientos y críticas durante el torneo.

Algunos seguidores consideran que concentra demasiada atención mediática y han puesto en duda si su presencia beneficia más a su imagen personal que al apoyo al equipo nacional.

La polémica más reciente ocurrió durante el partido entre Colombia y Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo lanzó su característico sombrero hacia la zona por donde se retiraban los jugadores colombianos.

Posteriormente, un elemento de seguridad recogió el objeto y se lo confiscó, pese a los intentos del aficionado por recuperarlo. Horas después volvió a aparecer en público con un nuevo sombrero para mantener la imagen que lo ha acompañado durante años.

“Bueno, dicen que si te están criticando es porque estás haciendo algo bien. Tratamos de no prestarle demasiada atención. Preferimos quedarnos con el gran apoyo que los aficionados nos han mostrado en persona”, contó.

'Caramelo' se quejó de los elevados costos de los boletos del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

Caramelo cuestiona el precio de los boletos del Mundial 2026

Aunque México volvió a albergar una Copa del Mundo, Chávez reconoció que asistir a los encuentros ha sido más complicado de lo habitual.

Según explicó, varios de sus compañeros de viaje y seguidores frecuentes del Tricolor se quedaron fuera del torneo por los precios de los boletos del Mundial, que calificó como los más altos que ha visto en una justa mundialista.

“Extraño a los aficionados de verdad, que siguen a sus equipos, que cantan y animan durante los 90 minutos completos. ¿Se dieron cuenta de que ni siquiera pudieron hacer que la ola funcionara otra vez? ¿Y por qué pasa eso? Porque no tenemos a esos aficionados. ¿Y por qué no los tenemos? Porque no pueden pagar estos boletos tan caros".

El aficionado señaló que incluso tuvo que hacer un esfuerzo económico importante para seguir a la selección, aunque destacó que el respaldo de su familia ha sido fundamental para mantenerse presente en los estadios.

“Esta ha sido la Copa del Mundo con boletos caros; algunos de mis amigos que normalmente me acompañan no pudieron venir. Tuve que romper el cochinito, pero ya estamos aquí con el apoyo de nuestra familia, sin ellos no sería posible. La verdad es que hemos trabajado duro para estar aquí, pero al final lo logramos y seguiremos a la Selección Mexicana hasta el final”, agregó.

'Caramelo' es consdierado uno de los mayores fans de la Selección Mexicana. (Foto: Cuartoscuro) (Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Quién es Caramelo, el aficionado más famoso de la Selección Mexicana?

Tras cada partido de México es común ver a decenas de personas buscando una fotografía con Héctor Chávez, quien desde hace décadas se ha convertido en uno de los personajes más reconocidos entre los seguidores del Tricolor.

Con 64 años, asegura haber acompañado a la selección en cientos de encuentros alrededor del mundo. El propio Chávez afirma que el duelo ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara representó el partido número 543 que presencia del conjunto nacional.

Su historia con la selección comenzó en 1986, año en que asistió a su primer encuentro del equipo mexicano y también a su primer partido de una Copa del Mundo.

Actualmente vive esta edición del Mundial junto a su hijo, Héctor Chávez Jr., quien también es conocido como “Caramelo Jr.” y lo acompaña en los estadios portando los característicos sombreros que distinguen a ambos aficionados.

De acuerdo con la página oficial de Caramelo, la FIFA lo ha reconocido como el aficionado número uno de la Selección Mexicana.