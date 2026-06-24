¿‘Aguacero’ en el México vs. Chequia? Activan alerta por lluvias y granizo en todas las alcaldías de CDMX

El Boletín Meteorológico para la Ciudad de México prevé cielo nublado y lluvias fuertes a muy fuertes.

¿Vas para el estadio a ver el México vs. Chequia? No te olvides del paraguas y el impermeable, porque la tarde en la Ciudad de México se pondrá nublado y un poco mojado. Este miércoles, autoridades capitalinas activaron al Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias y posible caída de granizo en las 16 alcaldías.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que en las próximas horas se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, así como la posible presencia de granizo durante la tarde y noche de este miércoles 24 de junio.

El aviso se extiende a todas las demarcaciones de la capital, donde se recomienda a la población evitar transitar por zonas inundadas y mantenerse atenta a los avisos oficiales de Protección Civil. Además, piden precaución por posibles caídas de árboles, objetos desprendidos e intenso tránsito vehicular.

De acuerdo con el Boletín Meteorológico para la Ciudad de México, emitido a las 14:00 horas, para esta tarde-noche se prevé cielo nublado y ambiente cálido a templado, además de lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de hasta 50 km/h.

Hasta las 16:20 horas de este miércoles, el radar meteorológico de la capital registraba lluvias de intensidad débil con algunos chubascos en la alcaldía Coyoacán, donde se ubica el Estadio Ciudad de México, sede del encuentro de las 19:00 horas entre la Selección Mexicana y el conjunto de Chequia.

No obstante, se espera que durante la tarde las precipitaciones se intensifiquen en zonas de Álvaro Obregón, Cuajimalpa y La Magdalena Contreras, así como lloviznas en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

¿Cómo estará el clima en Monterrey durante el Corea del Sur vs. Sudáfrica?

Mientras la capital se prepara para la lluvia, en Monterrey, Nuevo León, el panorama será muy distinto para el partido entre Corea del Sur y Sudáfrica, que también se disputará a las 19:00 horas de este miércoles en el Estadio Monterrey.

De acuerdo con el pronóstico general para la zona metropolitana, se esperan condiciones de ambiente cálido a caluroso, con cielo despejado y baja probabilidad de lluvia durante la tarde-noche. Sin embargo, el calor característico de la región podría mantenerse elevado durante el horario del encuentro, con sensación térmica superior a los 32 grados.

Autoridades del estado recomiendan a la población hidratarse constantemente, usar ropa ligera y no dejar personas ni mascotas al interior de los vehículos.