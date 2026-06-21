México entre dos ondas tropicales: ¿Qué estados esperan las lluvias más fuertes en verano?

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y caída de granizo.

El inicio del verano en México llega acompañado de lluvias fuertes a intensas en gran parte del país, así como de una nueva onda de calor en entidades del norte y noroeste, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el organismo, el verano comenzó oficialmente este domingo 21 de junio a las 02:24 horas, mientras diversos sistemas atmosféricos favorecerán condiciones de inestabilidad durante los próximos días.

Para este domingo y el inicio de la semana, una línea seca sobre la frontera norte, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y las ondas tropicales número 8, 9 y 10 provocarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional.

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde podrían registrarse precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros. Además, Veracruz, Oaxaca y Chiapas serán las entidades con mayor riesgo de lluvias intensas durante el lunes 22 de junio.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y caída de granizo. Asimismo, existe riesgo de incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de la visibilidad en carreteras.

Onda de calor afectará al norte del país

Mientras tanto, el ambiente continuará siendo extremadamente caluroso en varias regiones. El organismo meteorológico prevé el inicio y fortalecimiento de una onda de calor en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Coahuila.

Las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 40 y 45 grados en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Incluso, para mediados de semana se pronostican temperaturas superiores a los 45 grados en zonas de Sonora y Baja California.

Lluvias continuarán durante la semana

El pronóstico extendido del SMN indica que entre el martes 23 y el jueves 25 de junio persistirán las lluvias fuertes a intensas en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país.

Las entidades con mayor probabilidad de precipitaciones intensas serán Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde podrían registrarse acumulados de entre 75 y 150 milímetros.

Además, una nueva onda tropical, identificada como la número 11, podría aproximarse a la Península de Yucatán hacia el jueves, reforzando la probabilidad de lluvias en el sureste mexicano.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las recomendaciones de Protección Civil para prevenir riesgos.