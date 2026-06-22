México envejece más rápido de lo que cree

México está descubriendo que envejecer cuesta: a las familias, a los sistemas de salud, a las empresas y a las finanzas públicas. Lo sorprendente es que, pese a la velocidad con la que cambia la pirámide poblacional, seguimos hablando del envejecimiento como si fuera un problema del futuro y no una realidad que ya golpea la puerta.

Las cifras son contundentes. Según las proyecciones más recientes del Consejo Nacional de Población (Conapo), México cuenta hoy con más de 17 millones de personas mayores de 60 años, que representan el 12.8% de la población. En apenas unos años, hacia 2030, las personas mayores superarán en número a los niños menores de 15 años, una transición demográfica que modificará profundamente las necesidades de salud, cuidados, vivienda, empleo y protección social del país.

Más allá de los hospitales y consultorios, la transición demográfica tendrá efectos profundos en el mercado laboral, los sistemas de pensiones, la productividad y la dinámica familiar. Millones de hogares deberán asumir responsabilidades de cuidado para las que no siempre cuentan con tiempo, recursos o apoyo institucional suficiente.

A este escenario se suma una realidad epidemiológica compleja: diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades cardiovasculares, cáncer y padecimientos neurodegenerativos forman parte de una carga sanitaria que acompañará a un número creciente de mexicanos durante décadas. La atención de estos pacientes exige continuidad, coordinación y una visión de largo plazo que aún está lejos de consolidarse.

Durante buena parte del siglo pasado, el sistema de salud mexicano concentró sus esfuerzos en combatir enfermedades infecciosas y reducir la mortalidad materno-infantil. Hoy el reto es distinto. La prevención, la detección oportuna, la adherencia a los tratamientos y los servicios de cuidados prolongados deben ocupar un lugar prioritario en la agenda pública.

También conviene desterrar la idea de que las personas mayores son únicamente receptoras de apoyos. Millones continúan trabajando, emprendiendo negocios y sosteniendo económicamente a sus familias. La longevidad plantea desafíos, pero también abre oportunidades para aprovechar experiencia y conocimiento.

Frente a este panorama, la innovación en salud adquiere una relevancia estratégica. No se trata solo de desarrollar nuevos medicamentos o tecnologías médicas. También será necesario construir modelos de atención más eficientes, accesibles y centrados en el paciente, capaces de responder a una población con necesidades cada vez más complejas.

Ignorar el envejecimiento poblacional ya no es una opción. México no está frente a una tendencia lejana ni ante un problema que heredará a las próximas generaciones. La transformación ya comenzó y avanzará independientemente de los calendarios políticos o de los ciclos presupuestales.

La verdadera pregunta no es si el país envejecerá, sino si tendremos la capacidad de adaptar nuestras políticas públicas, nuestro sistema de salud y nuestra economía a una realidad que avanza mucho más rápido de lo que creemos. Porque el futuro del sistema sanitario mexicano ya está aquí y, cada día, tiene más años.

Salud también se compra en línea

El acuerdo entre Canifarma y Mercado Libre para fortalecer la protección de la propiedad intelectual y combatir productos apócrifos en plataformas digitales merece leerse más allá del anuncio institucional. La venta de productos relacionados con la salud en internet seguirá creciendo, pero su desarrollo dependerá de un activo esencial: la confianza. En medicamentos y dispositivos médicos, una compra insegura no sólo afecta a una marca; puede afectar directamente la vida del paciente.

Sala de Urgencias