Prepárate para el ‘aguacero’ en CDMX: Activan doble alerta por lluvias intensas y granizo este viernes

La SGIRPC activó Alerta Naranja y Amarilla en la CDMX ante el pronóstico de lluvias fuertes.

¡Cuidado con el frente frío! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó este viernes 19 de junio una doble alerta meteorológica para la Ciudad de México ante el pronóstico de lluvias fuertes, caída de granizo y posibles encharcamientos durante la tarde y noche.

La dependencia emitió la Alerta Naranja para las alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tlalpan

En estas demarcaciones se prevén precipitaciones acumuladas de entre 30 y 49 milímetros, además de posible caída de granizo. Las condiciones adversas se esperan entre las 13:30 horas de este viernes y las 00:00 horas del sábado 20 de junio.

Asimismo, se activó la Alerta Amarilla por el pronóstico de lluvias de entre 15 y 29 milímetros en el transcurso de este viernes para las alcaldías:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Las autoridades capitalinas advirtieron sobre el riesgo de encharcamientos, inundaciones puntuales y afectaciones a la movilidad, por lo que hicieron un llamado a la población a tomar precauciones.

También exhortaron a evitar transitar por calles inundadas o con encharcamientos importantes y conducir con precaución, debido a que las lluvias podrían arrastrar ramas, objetos y otros residuos hacia las vialidades.

Protección Civil recomendó además mantenerse alejado de árboles, muros, postes, cables eléctricos y espectaculares que presenten riesgo de caída a causa de las rachas de viento asociadas a las tormentas.

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Y el resto del país no se salva. De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este fin de semana se prevén chubascos y lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional, con excepción de la Península de Baja California.

Estas condiciones se deben principalmente a un sistema frontal (fuera de temporada) sobre la frontera norte de México y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el Golfo de México que propiciarán lluvias intensas, tormenta eléctrica y posible caída de granizo en zonas de:

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Morelos

Estado de México

Guanajuato

También se prevén rachas de viento de hasta 80 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.

Al mismo tiempo, un canal de baja presión en interacción con la onda tropical núm. 8 recorrerá las costas del Pacífico Sur mexicano, mientras que la onda tropical núm. 9 que se desplazará al sur de la península de Yucatán, provocando lluvias fuertes en estas regiones.

Este es el pronóstico de lluvias completo del viernes 19 al sábado 20 de junio de 2026:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas : Jalisco (este y sur), Michoacán (norte y noroeste), Guerrero (norte), Morelos, Estado de México (suroeste) y Guanajuato (suroeste).

: Jalisco (este y sur), Michoacán (norte y noroeste), Guerrero (norte), Morelos, Estado de México (suroeste) y Guanajuato (suroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Coahuila (noreste, centro y sureste), Nuevo León (norte y oeste), Tamaulipas (noroeste), Querétaro (sur), Puebla (suroeste), Ciudad de México, Oaxaca (noroeste) y Chiapas (sur).

: Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Coahuila (noreste, centro y sureste), Nuevo León (norte y oeste), Tamaulipas (noroeste), Querétaro (sur), Puebla (suroeste), Ciudad de México, Oaxaca (noroeste) y Chiapas (sur). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sinaloa (este y noreste), Nayarit (norte y este), Colima, San Luis Potosí (norte, este y oeste), Zacatecas (noreste y sur), Aguascalientes, Hidalgo (este y sur), Veracruz (centro) y Tlaxcala.

Sinaloa (este y noreste), Nayarit (norte y este), Colima, San Luis Potosí (norte, este y oeste), Zacatecas (noreste y sur), Aguascalientes, Hidalgo (este y sur), Veracruz (centro) y Tlaxcala. Intervalos de chubascos : Sonora, Tabasco y Campeche.

: Sonora, Tabasco y Campeche. Lluvias aisladas: Yucatán y Quintana Roo.

Las autoridades también alertaron sobre la formación del potencial ciclón tropical ‘Uno’ sobre el Golfo de México, a 105 kilómetros al sur-suroeste de Reynosa, Tamaulipas, y a 105 kilómetros al suroeste de Corpus Christi, Texas, en Estados Unidos.