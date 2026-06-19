¿Lloverá este fin de semana en la CDMX? Se prevé cielo nublado y temperaturas frescas

La Ciudad de México tendrá una temperatura mínima de 12.0°C y una máxima de 23.3°C, con cielo nublado. (Foto: Cuartoscuro)

El sábado 20 de junio, el Valle de México experimentará un día nublado, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La Ciudad de México, Toluca, Naucalpan y Ecatepec tendrán cielos cubiertos y temperaturas frescas. Se prevén condiciones estables para la jornada.

¿Qué temperaturas esperan CDMX y Edomex este sábado?

La Ciudad de México tendrá una temperatura mínima de 12.0°C y una máxima de 23.3°C, con cielo nublado. En Naucalpan, se espera una mínima de 11.7°C y una máxima de 23.0°C. Ambas ciudades presentarán vientos ligeros.

Toluca será la ciudad más fría, con una mínima de 7.3°C y una máxima de 18.7°C. Ecatepec, en cambio, alcanzará la temperatura más alta, con 25.0°C de máxima y 12.7°C de mínima. El contraste es evidente entre estas zonas.

¿Habrá lluvias o tormentas este sábado en el Valle?

Aunque el sábado se prevé mayormente nublado sin lluvias directas para el Valle de México, el SMN alerta sobre chubascos y lluvias fuertes en otras zonas del país durante la semana. Estas podrían traer descargas eléctricas y rachas de viento.

(Carachure Bautista Jesús)

Los vientos se mantendrán ligeros, entre 5 y 6 km/h en las principales ciudades del Valle de México. Fenómenos como una línea seca y un canal de baja presión influirán en el clima regional, aunque el sábado predominará el cielo nublado.

¿Cómo estará el clima en la zona los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Sábado 20 de junio: Máxima de 21°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

Domingo 21 de junio: Máxima de 24°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Lunes 22 de junio: Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para el inicio de la próxima semana indica un ligero aumento en las temperaturas máximas. El domingo se esperan hasta 24°C y el lunes hasta 25°C. Las mínimas se mantendrán en 12°C, con cielos nublados y vientos ligeros.

¿Cómo prepararse para el clima en CDMX y Edomex?

Ante las temperaturas frescas y el cielo nublado, se recomienda usar ropa abrigadora, sobre todo por la mañana y noche.

Mantenerse hidratado es importante. Aunque no se esperan lluvias, tener un paraguas a mano es una buena precaución.

Para quienes realicen actividades al aire libre, es importante consultar las actualizaciones del clima.

La calidad del aire se mantiene buena. Se sugiere planificar las salidas considerando el ambiente fresco y las posibles variaciones de temperatura.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima?

Para obtener información precisa y actualizada del clima, se recomienda consultar las fuentes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Protección Civil también ofrece comunicados importantes. Es vital verificar estos datos para una preparación adecuada.

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