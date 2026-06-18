Lluvias ‘bañarán’ a aficionados de México en el Zócalo: Activan alerta amarilla en toda la CDMX

El partido de México está programado para las 7:00 de la noche.. Fotoarte: El Financiero / Cuartoscuro

Los aficionados al futbol podrían festejar bajo la lluvia. El gobierno de la Ciudad de México activó este jueves 28 de junio una alerta amarilla por precipitaciones fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche, justo cuando se prevé que cientos de mexicanos se reúnan en el Zócalo para ver el partido de la Selección Mexicana contra Corea.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señaló que las lluvias fuertes y posible caída de granizo podría registrarse en todas las alcaldías de la Ciudad de México.

“Se pronostica lluvia de 15 y 29 milímetros y posible caída de granizo, entre las 3:00 de la tarde y las 10:00 de la noche de este jueves”, indicó.

Recomendaciones si vas al FIFA Fan Fest en el Zócalo

Las autoridades recomendaron a los asistentes al Fan Fest en el Zócalo capitalino que porten un paraguas o impermeable.

Adempas, pidió a la población de la capital utilizar el agua de la lluvia para regar las plantas, barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Colocan 11 pantallas para ver el partido de la Selección Nacional

El FIFA Fan Festival de la Ciudad de México recibirá este jueves a 55 mil aficionados en la Plaza de la Constitución para seguir en vivo la jornada mundialista que culmina con el partido de la Selección Nacional frente a Corea del Sur.

La sede, ubicada en el Zócalo capitalino, abrió a las 8:30 de la mañana. Ante la alta afluencia esperada, la organización habilitó 11 puntos con pantallas adicionales en calles aledañas para quienes no logren ingresar al recinto.

La transmisión estará disponible en las 11 pantallas que fueron colocadas alrededor del Centro Histórico:

Juárez y Bellas Artes

Juárez y Revillagigedo

5 de Mayo y Palma

5 de Mayo e Isabel la Católica

Madero y Palma (cerca de Allende)

16 de Septiembre y Palma

20 de Noviembre y Uruguay

20 de Noviembre y Mesones

20 de Noviembre y Regina

Pino Suárez y Uruguay

Pino Suárez y Salvador

La jornada arranca a las 10:00 de la mañana con el partido entre Chequia y Sudáfrica, seguido de Suiza vs. Bosnia a la 1:00 de la tarde y Canadá vs. Catar a las 4:00 de la tarde.

El partido de México está programado para las 7:00 de la noche.