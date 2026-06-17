Rueda el balón... y los billetes: México y Corea del Sur juegan un partido de 27 mil mdd en comercio

México y Corea del Sur se han convertido en importantes socios comerciales. (Foto: Shutterstock)

Mientras las selecciones de México y Corea del Sur se preparan para enfrentarse este jueves en el Mundial 2026, fuera de la cancha ambas naciones disputan un partido económico de un intercambio comercial que supera los 27 mil millones de dólares anuales.

Durante 2025 México exportó a Corea del Sur mercancías por 6 mil 51 millones de dólares, equivalentes al 1 por ciento de sus ventas externas totales, mientras que importó productos coreanos por 20 mil 985 millones de dólares, cifra que representó 3.46 por ciento de las compras internacionales del país.

El resultado fue un déficit comercial para México de 14 mil 934 millones de dólares, reflejo de una relación marcada por la complementariedad productiva, ya que México vende principalmente minerales, petróleo y componentes automotrices, mientras que Corea abastece al mercado mexicano de tecnología, semiconductores, maquinaria y autopartes.

Lejos de competir directamente, ambos países se han convertido en socios dentro de las mismas cadenas industriales que abastecen a Norteamérica y Asia.

¿Cómo es el intercambio comercial entre México y Corea del Sur?

Las cifras más recientes muestran que el intercambio mantiene un fuerte dinamismo, pues en abril de 2026, las exportaciones surcoreanas hacia México ascendieron a mil 350 millones de dólares, un crecimiento anual de 28.6 por ciento, impulsadas por la demanda de componentes electrónicos, semiconductores y maquinaria especializada.

Al mismo tiempo, las compras coreanas de productos mexicanos crecieron 61.7 por ciento anual, al pasar de 600 millones a 970 millones de dólares, una señal de que la industria asiática está demandando mayores volúmenes de materias primas y componentes producidos en México.

Entre los productos coreanos más vendidos al mercado mexicano destacan la maquinaria eléctrica y electrónica, con exportaciones superiores a mil millones de dólares; la maquinaria mecánica y equipo industrial, con 925 millones; así como vehículos, autopartes y acero.

Durante noviembre de 2025, las importaciones de partes para máquinas de oficina sumaron 344 millones de dólares, las computadoras alcanzaron 229 millones y los circuitos integrados semiconductores otros 211 millones.

México manda materias primas a Corea del Sur

En contraste, México se ha convertido en un proveedor de materias primas para la industria coreana. El petróleo crudo encabeza las exportaciones mexicanas, seguido por minerales de plomo, motores de combustión interna y concentrados metálicos.

El crecimiento más acelerado se observó en los minerales utilizados por la industria metalúrgica. Las exportaciones mexicanas de mineral de plomo alcanzaron 458 millones de dólares en febrero de 2026 y se mantuvieron en 446 millones en abril.

Asimismo, las ventas de mineral de zinc registraron un incremento anual de 795 por ciento, mientras que las exportaciones de cobre precipitado crecieron 255 por ciento.

La Ciudad de México concentra buena parte de la facturación de las exportaciones hacia Corea del Sur, mientras que estados mineros como Sonora participan activamente en el suministro de minerales.

Por el lado de las importaciones, Chihuahua, Nuevo León y Baja California destacan como los principales destinos de los insumos coreanos, gracias a la presencia de plantas de ensamble de electrónicos, computadoras, electrodomésticos y autopartes orientadas al mercado de exportación.