México ‘barre’ con Canadá y China: Impone récord de 50.7 mil mdd en exportaciones a EU en abril

México también fue el principal destino de las exportaciones de EU, al comprar alrededor de 35 mil mdd en abril.

Las exportaciones de México hacia EU sumaron 50 mil 691 millones de dólares en abril, cifra nunca antes vista para ese mes y que representó un avance anual de 21.3 por ciento, de acuerdo con cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos, publicadas este martes 9 de junio.

México se consolidó así como el principal proveedor de mercancías de EU al concentrar 16.9 por ciento de todas las importaciones enviadas a la mayor economía del mundo durante abril.

Además, fue la segunda ocasión en que los envíos de mercancías mexicanas superaron la barrera de los 50 mil millones de dólares en un solo mes.

México le ‘pasa por encima’ a Canadá y China en exportaciones a EU

La fortaleza de las exportaciones mexicanas contrastó con la pérdida de terreno de otros socios comerciales de Estados Unidos.

Canadá, involucrada en la revisión del T-MEC, se ubicó en segundo lugar con una participación de 11.7 por ciento de las importaciones estadounidenses, seguido por Taiwán con 8 por ciento. China cayó hasta la quinta posición al representar únicamente 6.6 por ciento del total de las compras externas realizadas por Estados Unidos en abril.

La relación comercial bilateral también mostró dinamismo en sentido inverso, pues durante abril, México se mantuvo como el principal destino de las exportaciones estadounidenses, al adquirir bienes por un valor de 35 mil 343 millones de dólares, cifra histórica que representó un crecimiento anual de 27 por ciento.

México absorbió 16.2 por ciento de todas las exportaciones realizadas por Estados Unidos durante abril, superando ampliamente a Canadá, que concentró 13.6 por ciento, y a Países Bajos, con 5.2 por ciento.

¿Cuánto le ha comprado EU a México en lo que va de 2026?

Entre enero y abril, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos alcanzaron un valor récord de 188 mil 723 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 9 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

Este resultado permitió a México conservar el principal socio comercial de EU con una participación acumulada de 16.9 por ciento de las importaciones totales. Canadá ocupó la segunda posición con 11.3 por ciento, mientras que Taiwán se colocó en tercer lugar con 8.2 por ciento. China continuó perdiendo relevancia al registrar una participación de 7.2 por ciento.

Las exportaciones estadounidenses dirigidas a México sumaron 128 mil 612 millones de dólares en el acumulado de los primeros cuatro meses del año, manteniendo al mercado mexicano como el principal destino de los productos estadounidenses por encima de Canadá y Reino Unido.