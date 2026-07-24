Cinco adolescentes desaparecen en Jalisco en una semana; Fiscalía investiga reclutamiento del narco

Cinco adolescentes fueron reportados como desaparecidos en distintos municipios de Jalisco durante la última semana. Aunque las desapariciones ocurrieron en un periodo similar, la Fiscalía del estado aseguró que, hasta el momento, no existe evidencia de que los casos estén relacionados o de que los jóvenes se conocieran entre sí.

Familiares y amigos de los menores han realizado manifestaciones para exigir a las autoridades la localización con vida de los jóvenes desaparecidos y han intensificado la difusión de las fichas de búsqueda con el fin de obtener información sobre su paradero.

Uno de los casos es el de Carlos Humberto Corona Corona, de 14 años, quien desapareció el 17 de julio en la colonia Santa Ana Tepetitlán, en Zapopan. De acuerdo con testigos, el adolescente abordó un taxi amarillo con azul acompañado de otra persona que no ha sido identificada. Su madre entregó a la Fiscalía el número de matrícula del vehículo para apoyar las investigaciones.

También permanece desaparecido Jeremi Alejandro Villegas Anaya, de 14 años, visto por última vez el 15 de julio tras salir de su domicilio en la colonia Hacienda Real, en Tonalá. Su madre informó que recibió mensajes de despedida en los que el menor aseguraba que sería trasladado a otro estado. Además, señaló que el adolescente era acosado por personas no identificadas mientras trabajaba como repartidor en un negocio de mariscos cercano a la Nueva Central Camionera.

Otro de los menores buscados es Dominic Gabriel Méndez Jiménez, de 15 años, quien desapareció el 15 de julio en la colonia El Zapote, en Tlajomulco de Zúñiga. Según su familia, salió de su casa con el argumento de que iría a una tienda de abarrotes a comprar una paleta. Posteriormente envió un mensaje a su madre en el que escribió: “Todo bien, mamá, no me busquen”.

El cuarto caso corresponde a Facundo Vidal Sánchez Sánchez, de 17 años, quien fue visto por última vez el 17 de julio en la colonia San Miguel Tateposco, en Zapopan. De acuerdo con la información disponible, abordó un vehículo del que hasta ahora se desconocen sus características.

El quinto adolescente desaparecido es Giovanny Natanael Flores Vázquez, de 17 años, visto por última vez el 17 de julio en la colonia Las Lilas, en el municipio de El Salto. Vecinos han señalado que presuntamente estuvo retenido en una casa de seguridad y posteriormente fue trasladado a la sierra; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía.

Su madre indicó que ha recibido mensajes enviados desde el teléfono celular del joven por terceras personas, aunque no ha logrado establecer contacto directo con él.

¿Qué dice la Fiscalía de Jalisco sobre las 5 desapariciones?

La titular de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, informó que los cinco expedientes se investigan de manera independiente, ya que no existen elementos que permitan establecer un vínculo entre los adolescentes o concluir que desaparecieron en conjunto.

La funcionaria explicó que, en los casos de Carlos Humberto Corona Corona y Jeremi Alejandro Villegas Anaya, una de las principales líneas de investigación apunta al posible reclutamiento por parte de un grupo delictivo. Señaló que esta hipótesis es la que cuenta con mayores indicios hasta el momento, pues las autoridades han detectado que este tipo de captación suele realizarse mediante redes sociales o a través de personas conocidas y familiares que ya fueron reclutados.

Respecto a los otros tres casos, Trujillo Cuevas indicó que las investigaciones preliminares apuntan a situaciones relacionadas con su entorno familiar, por lo que, hasta ahora, sus ausencias son consideradas voluntarias, sin que ello implique que las búsquedas hayan sido suspendidas.