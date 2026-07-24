Buscados en EU, libres en Jalisco: ‘El Sapo’ y ‘La Firma’ no son investigados por la Fiscalía

Las autoridades de Jalisco descartaron la existencia de órdenes de aprehensión vigentes contra operadores del CJNG señalados por México y Estados Unidos.

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, ‘El Sapo’; Carlos Andrés Rivera Varela, ‘La Firma’; y Julio César Montero Pinzón, ‘El Tarjetas’ no cuentan con órdenes de aprehensión vigentes ni investigaciones activas en la Fiscalía de Jalisco, pese a ser identificados por autoridades mexicanas y estadounidenses como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los tres operadores criminales han sido señalados por agencias de seguridad de ambos países como piezas relevantes dentro de la estructura del CJNG y son considerados objetivos relacionados con narcotráfico, violencia y operaciones financieras ilícitas.

Sin embargo, la titular de la Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, informó que, tras una revisión interna, la dependencia estatal no encontró procesos penales abiertos en su contra dentro del estado.

“En el área de órdenes de aprehensión no se cuenta con ninguna orden de aprehensión vigente. También revisé en otras áreas de la Fiscalía del Estado y nadie reporta que tenga un caso activo en este momento”, declaró la funcionaria.

Trujillo explicó que los delitos atribuidos a los presuntos líderes del CJNG son, en su mayoría, del orden federal, por lo que los procedimientos en su contra podrían encontrarse radicados en la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, señaló que desconoce si alguno de ellos aparece mencionado en carpetas de investigación abiertas, incluida la relacionada con el asesinato del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. Precisó que el hecho de ser mencionado en una investigación no implica que exista una orden de aprehensión o un proceso penal en su contra.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, ‘La Firma’ y ‘El Tarjetas’ son señalados de coordinar ataques violentos contra grupos rivales y funcionarios públicos, además de participar en esquemas de fraude de tiempos compartidos utilizados para financiar las actividades del CJNG.

Por su parte, autoridades federales de México y Estados Unidos identifican a ‘El Sapo’ como uno de los principales mandos operativos y militares del CJNG en diversas regiones del occidente del país. También ha sido señalado como uno de los hombres de confianza de Rubén Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, y presunto responsable de las operaciones del grupo criminal en Puerto Vallarta durante varios años.

Estados Unidos sancionó a líderes del CJNG, incluido ‘El 03’, heredero de ‘El Mencho’

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció en junio sanciones económicas contra varios integrantes del CJNG, entre ellos Juan Carlos Valencia González, ‘El 03’, identificado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales líderes de la organización criminal y señalado como hijastro de ‘El Mencho’.

Las sanciones también alcanzaron a otros operadores del CJNG, como Ricardo Ruiz Velasco, ‘El Doble R’, y César Morfín Morfín, ‘El Primito’, por su presunta participación en actividades de narcotráfico y actos de violencia vinculados al grupo criminal.

En el caso de ‘La Firma’ y ‘El Tarjetas’, las autoridades estadounidenses los mantienen bajo sanciones financieras por su presunta participación en operaciones criminales del CJNG, lo que incluye el bloqueo de bienes e intereses que se encuentren bajo jurisdicción de Estados Unidos.

Las declaraciones de la Fiscalía de Jalisco evidencian que, aunque estos personajes son considerados objetivos de autoridades federales mexicanas y estadounidenses, actualmente no enfrentan procesos penales vigentes dentro del ámbito estatal jalisciense.