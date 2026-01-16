‘No es el Mencho’: ¿Quién es el líder del CJNG que EU quiere en la cárcel?

Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo, identificado por la Fiscalía General de la República (FGR) como “posible” sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), está en la mira del gobierno de Estados Unidos.

“Gonzalo Mendoza Gaytán es un miembro de alto rango del CJNG. Mendoza es conocido por sus prolíficas estrategias de reclutamiento empleadas por el CJNG para aumentar sus soldados rasos”, dijo el Departamento del Tesoro estadounidense en junio de 2025 cuando designó a este y otros cabecillas del citado grupo criminal.

En aquella ocasión, la autoridad estadounidense recordó que en marzo de 2025 se descubrió un campo de reclutamiento del CJNG en Teuchitlán, Jalisco, conocido como el Rancho Izaguirre, el cual contenía cientos de prendas de ropa, zapatos, bolsas y restos óseos.

“Se dice que el rancho estaba dirigido por Mendoza, quien ordenó a los tenientes entrenar a los nuevos reclutas del CJNG y matar a quienes desobedecieran las instrucciones. Mendoza también ha estado involucrado en el asesinato de numerosos agentes de la ley mexicanos”, puntualizó.

El martes, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que tiene plenamente identificado a El Sapo, como “posible” sucesor de El Mencho.

La revelación la hizo al dar a conocer, de manera paralela, la captura de cuatro integrantes del CJNG, en Jalisco y Nayarit.

Dijo que uno de los detenidos es José Gabriel Soto El Uber y/o Bravo, “quien se encontraba bajo órdenes directas de Hugo Gonzalo Mendoza, El Sapo, considerado como uno de los posibles sucesores en el liderazgo del CJNG”.

Golpe a la célula del ‘Jardinero’, el hombre de confianza del ‘Mencho’

También dio a conocer la detención de Luis Ignacio Cárdenas, quien era el encargado de coordinar el trasiego de droga y operador financiero de ese cártel en Tepic.

Dijo que este sujeto trabajaba bajo órdenes directas de Audias Flores Silva, El Jardinero, quien es otro de los líderes de alto rango en el CJNG, que, de acuerdo con autoridades estadounidenses, es un comandante regional en Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Michoacán.

La FGR no ha revelado hasta el momento si cuenta con órden de aprehensión o carpetas de investigación abiertas contra El Sapo y El Jardinero.