FGR anda tras los pasos del ‘Sapo’, el favorito del ‘Mencho’ para liderar el CJNG

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que tiene plenamente identificado “al posible” sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se trata de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo, quien, de acuerdo con la FGR, cuenta con el apoyo de familiares de El Mencho en las actividades criminales que realiza a nombre del grupo criminal.

Autoridades se acercan a ‘El Sapo’, mano derecha del ‘Mencho’

La identificación de El Sapo se dio a conocer ayer de manera paralela a la información sobre la captura de cuatro integrantes del CJNG, ocurrida en Jalisco y Nayarit.

Por la mañana, el gabinete de seguridad federal reveló que elementos del Ejército y la Guardia Nacional detuvieron, en un cateo, en Zapopan, Jalisco, a José Gabriel Soto, “El Uber“, a quien se identificó como líder de una célula del CJNG.

“Es considerado uno de los principales generadores de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara, donde se encargaba de realizar actividades de narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidio y tráfico de armas”, reportaron.

Agregó que, junto con dicha persona fueron detenidos Mauricio Cruz Arzola y Carlos Alberto Quezada Ceja a quienes se les aseguró un arma larga, dos armas cortas, tres cargadores, cartuchos, 500 dosis de metanfetamina, cinco vehículos, un inmueble y 10 teléfonos celulares.

Más tarde, la FGR, en comunicado por separado, abundó que “de acuerdo con las investigaciones (José Gabriel Soto Martínez) El Uber y/o Bravo, probablemente operaba como jefe de plaza del CJNG en Tlajomulco de Zúñiga y en la zona metropolitana de Guadalajara”.

Recalcó que gracias al seguimiento de inteligencia y campo que se ha mantenido en contra de este grupo, se han logrado detenciones relevantes, por lo que con ello se ataca sustancialmente la operación y se inhibe la generación de violencia en esta entidad y sus alrededores.

¿Quién es el sucesor del Mencho?

En una tarjeta adicional puntualizó: “El Uber y/o Bravo se encontraba bajo órdenes directas de El Sapo, considerado como uno de los posibles sucesores en el liderazgo del CJNG. Cuenta con el apoyo de familiares de Nemesio, El Mencho, para sus actividades delictivas, y cuenta con grupos de sicarios”.

Como parte de estas acciones, las fuerzas federales también detuvieron en Tepic, Nayarit, a Luis Ignacio Cárdenas de Luna, alias Cárdenas, operador regional en Nayarit y Jalisco del CJNG.