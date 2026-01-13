Golpe a las finanzas de ‘El Mencho’: Detienen a cuatro operadores del CJNG en Jalisco y Nayarit

En los operativos de seguridad en Jalisco fue arrestado José ‘N’, conocido como ‘El Uber’, presuntamente operaba como jefe de plaza del CJNG en Tlajomulco de Zúñiga y en la zona metropolitana de Guadalajara. [Fotografía. FGR, Shutterstock]

Las autoridades de seguridad federal realizaron dos operativos en Jalisco y Nayarit que derivaron en la detención de cuatro personas señaladas como presuntos integrantes y operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderada por Nemesio Oseguera Cervantes.

Las acciones se realizaron a partir de labores de inteligencia militar y de coordinación entre dependencias federales, enfocadas en ubicar a personas consideradas objetivos prioritarios por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), los operativos fueron resultado del trabajo conjunto del Gabinete de Seguridad, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

¿Quiénes fueron los operadores del CJNG detenidos en Jalisco y Nayarit?

El primer operativo se realizó en Tepic, Nayarit, luego de que las autoridades detectaron un patrón de movilidad y ubicaron un domicilio relacionado con uno de los objetivos, como resultado de un seguimiento técnico en la zona. En ese punto fue detenido Luis ‘N’, alias ‘El Cárdenas’, señalado como presunto integrante y operador regional del CJNG.

De acuerdo con las investigaciones oficiales, Luis “N” se encargaba de coordinar el tráfico de droga desde Centroamérica, además de operar como responsable financiero del grupo criminal.

Las indagatorias también indican que ‘El Cárdenas’ estaría relacionado con el traslado de drogas por vía aérea mediante aeronaves pequeñas que aterrizaban en pistas clandestinas localizadas en Nayarit, el norte de Jalisco y el sureste de Zacatecas.

Durante este operativo en Nayarit, las fuerzas federales aseguraron sustancias con características de cocaína y cristal, además de un arma larga y diversos objetos, los cuales quedaron a disposición de la autoridad ministerial para su análisis e incorporación a la carpeta de investigación.

La segunda acción de seguridad se desarrolló en Zapopan, Jalisco, después de que labores de inteligencia permitieron ubicar dos inmuebles relacionados con las operaciones del CJNG en la entidad.

En el lugar fueron detenidos José ‘N’, Carlos ‘N’ y Mauricio ‘N’, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal como presuntos responsables de delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Durante el cateo se aseguraron sustancias sólidas cristalinas, dosis de posible cocaína, cinco vehículos, dos armas de fuego, cargadores, cartuchos y dinero en efectivo, entre otros indicios.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, José ‘N’, conocido como ‘El Uber’, presuntamente operaba como jefe de plaza en Tlajomulco de Zúñiga y en la zona metropolitana de Guadalajara, donde habría tenido funciones de coordinación territorial para el grupo criminal.

Respecto a los arrestos, el vocero de la FGR, Ulises Lara López, explicó que las personas detenidas estarían presuntamente relacionadas con una organización criminal encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.