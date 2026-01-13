Colectivo acusa a personal de la FGR de cerrar el caso del rancho Izaguirre: ‘Aún hay hornos clandestinos’

El colectivo Guerreros Buscadores denunció que hay omisiones de la FGR en las investigaciones del rancho Izaguirre, de Teuchitlán.

¿Qué pasó con el rancho Izaguirre? A casi un año del hallazgo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció que no hay avances sobre el caso del centro de adiestramiento de Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán.

“El rancho Izaguirre no fue un rancho más, fue una zona de exterminio donde se cometieron privación ilegal de la libertad, trata de personas, asesinatos sistemáticos, canibalismo y otros actos inhumanos que no detallamos por respecto a las víctimas y a sus familias”, dice un comunicado que fue dado a conocer en las redes sociales.

Indira Navarro, líder del colectivo, denunció que tras los cambios en la Fiscalía General de la República (FGR) se detuvo el caso y ya no hubo avances del mismo.

En su página de Facebook hicieron público el comunicado que está acompañado de fotografías tomadas por un dron del colectivo para evidenciar el abandono del rancho, sin que se reactiven las investigaciones de las autoridades que ayuden en la búsqueda de desaparecidos.

Guerreros Buscadores exigen respuesta de la FGR

“Esperamos una respuesta y al menos sentarnos con la fiscal y que nos diga qué va a pasar con esto”, agregó la líder del colectivo.

Indira Navarro señaló al director del área de Personas Desaparecidas, Ricardo Flores, de haber cerrado la investigación.

“Hubo omisiones porque ya después él (Ricardo Flores) nos cerró la comunicación debido a que no nos tomaba llamadas ni respondía mensajes”, añadió Navarro.

Guerreros Buscadores tenía la disposición de trabajar en conjunto con la FGR y también atender las recomendaciones de algún organismo de derechos humanos; sin embargo, esto no ha ocurrido.

¿Qué pasó con las investigaciones en el Racho Izaguirre?

La líder del colectivo agregó que las investigaciones deben continuar debido a que en las fosas clandestinas está todo el material para identificar los restos hallados.

De esta forma, serviría también para dar seguimiento a la búsqueda de desaparecidos en Jalisco y otros estados cercanos.

Indira Navarro acusó que las desapariciones en la entidad continúan y que ahora, incluso, se reporta el posible reclutamiento de niños o adolescentes por las células delictivas.

“No tuvimos respuesta de la información que mandamos nosotros a la nueva fiscal y esperamos tener respuesta o un tipo de intercambio con ellas”, agregó y exigió que tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la fiscal, Ernestina Godoy, retomen la comunicación para dar seguimiento al caso e investigaciones sobre el rancho Izaguirre.