Desarticulan célula de ‘El Licenciado’, el líder del CJNG detrás del asesinato de Carlos Manzo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), vinculada al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue desarticulada.

El funcionario, en la conferencia matutina en Cuernavaca, dijo que lo anterior es resultado del esquema de colaboración interinstitucional del gabinete de seguridad y trabajos de investigación que han incluido análisis técnico, labores de campo, acciones de inteligencia y diversos mandamientos judiciales.

Omar García Harfuch reveló nuevos detalles de la investigación del asesinato de García Harfuch (Foto: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO) (Margarito Pérez Retana)

Detienen a responsables del asesinato de Carlos Manzo

“Se logró la detención de integrantes y líderes del grupo delictivo responsable del homicidio. A través de los trabajos realizados se tuvo conocimiento de que Víctor Manuel ‘N’, autor material del homicidio, quien perdió la vida en el lugar, el día del evento arribó con Ramiro ‘N’ y Fernando Josué ‘N’, el cual posteriormente se tuvo conocimiento que era una persona que también iba a agredir al presidente municipal.

“Tanto Ramiro como Fernando fueron hallados sin vida en un tramo carretero del estado. Estos hechos llevaron a la identificación de un grupo de mensajería donde los integrantes de esta célula delictiva se mantenían informados de las actividades del presidente municipal, su movilidad, así como la planeación y coordinación para perpetrar el ataque”, informó.

De acuerdo con García Harfuch, “es así, como se ha informado, en Morelia, Michoacán, fue detenido Jorge Armando ‘N’, alias El Licenciado, identificado como líder de este grupo y uno de los autores intelectuales del homicidio”