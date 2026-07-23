Tesoro de EU sanciona a ‘El 03′ y a más de 50 personas y empresas vinculadas al CJNG

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves una sanción contra 50 personas y entidades mexicanas presuntamente vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de una acción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), fue sancionado Juan Carlos Valencia González, alias ‘El 03’ o ‘El Pelón’, quien fue identificado como nuevo líder del CJNG tras la muerte de su padrastro, Rubén Oseguera, alias ‘El Mencho’.

“La medida de hoy afecta a la cúpula, los financistas y las redes criminales del Cártel de Jalisco Nueva Generación, privándolo de los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar a las comunidades y amenazar la vida de los estadounidenses”, destacó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

El Gobierno de Estados Unidos declaró al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otros grupos criminales de México como grupos terroristas, en febrero de 2025.

La oficina del Departamento del Tesoro estadounidense designó sanciones a 22 personas “por haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación, directa o indirectamente, del CJNG, quiene son:

Juan Carlos González (alias “Pelón”) César Alejandro Villaseñor Olivares (alias “El Güero Conta”) Gabriel Serrano Magana José Octaviano García Martínez Cuauhtémoc Rivera Zepeda Uriel Hernández Morales Joana Domínguez Aguilera Roberto Jiménez Arias Martha Alicia Alvarado Rodríguez Efraín Corona Pimentel Ángel Gabriel López Larios José Jesús Gutiérrez Valdez Fidel Damián Moreno López Gerardo Botello Rozález (alias “El Cachas”) Gustavo Botello Rodríguez Wiliams Geovanni Botello Rodríguez Feliciano Ledezma Ramírez (alias “Chano Limones”) Alma Laura Mena Alvarado Rodolfo Alejandro Loza García (alias “El 26”) Francisco Noé González Ramírez (alias “El F1”) Marcial Apolinar Díaz Robles Pedro Marcial Díaz Robles

En tanto, la OFAC designó a otras ocho personas “por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del CJNG”.

José Mora León Salvador Israel Rodríguez Flores Jorge Villa Sánchez Adolfo Gabriel Medina Chavira Jorge Fernando Cruz Cabrera Julio César Castellanos Ceja Luis Mario Mendoza García Hugo Alejandro Sánchez Tamayo

También fueron designadas en la sanción Karely Lizbeth Ramirez Banales y a Areli Isis Medina Flores “por haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación, directa o indirectamente, de Audias Flores Silva”, alias ‘El Jardinero’. Las sanciones alcanzaron a otras personas vinculadas con ‘El Jardinero’, como a José Guadalupe Ruiz Banuelos.

Asimismo, se menciona a empresas como Petrocoda, Stella Servicios Comerciales Y Empresariales, El Almacén Licorería, Tequilera El Origen Del Tequila, a la constructora, Hurrari Kash, Promotora de Inversion, a la Agropecuaria Amateq, entre otras.

La sanción impuesta por el Departamento del Tesoro implica el bloqueo de todos los bienes y activos que la persona sancionada tenga en Estados Unidos o que estén bajo control de ciudadanos o empresas estadounidenses. Además, cualquier empresa en la que posea, de manera directa o indirecta, al menos el 50 por ciento de la propiedad también queda bloqueada.

Como consecuencia, personas y empresas de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones o negocios con la persona sancionada, salvo que cuenten con una autorización específica de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Hacienda se suma a sanción contra ‘El 03′ y otros sujetos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se sumó a las sanciones contra 55 personas y empresas presuntamente vinculadas a la red financiera del CJNG, tras el anuncio de EU.

En un comunicado, la dependencia mexicana bloqueó las cuentas de dichos sujetos en el país, tras destacar que hallaron posibles “inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero”.