Esposa e hijos del ‘Güero Conta’ fueron clave para la detención del operador del CJNG

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, durante la conferencia de prensa en la que se informó sobre la detención de César N "Güero Conta" operadores del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

Cinco domicilios, su esposa e hijos fueron clave para la captura de César Alejandro ‘N’, ‘El Güero Conta’ operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que fue capturado el pasado 27 de abril.

El prestanombres del CJNG se movía entre Zapopan y Ahualulco de Mercado. Tenía cinco casas, en una de ellas vivía junto con su esposa e hijos. ‘El Güero Conta’ fue capturado cuando salió a la calle.

Según informó el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, durante días, agentes siguieron al narco. “Se llevaron a cabo trabajos de inteligencia y seguimiento técnico para conocer su patrón de comportamiento“, expresó.

Operativos contra el CJNG aumentan tras la muerte del ‘Mencho’

Tras la muerte del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, los operativos aumentaron contra los miembros de este grupo criminal.

“Después del 22 de febrero (operativo contra El Mencho), se incrementaron mucho las actividades en materia de inteligencia para seguir debilitando a este grupo delictivo. El 19 de abril del presente año con inteligencia militar central, mediante trabajos de campo, seguimiento técnico y vuelos de reconocimiento, personal de la Defensa Nacional estableció vigilancia a dos inmuebles que estaban relacionados con la familia de ‘El Guero Conta’, ubicados en Zapopan“.