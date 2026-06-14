Esto sabemos de la muerte del papá de Pablo Lyle: Actor buscaba permiso humanitario para despedirse

Mientras Pablo Lyle está en una prisión de Estados Unidos, una nueva tragedia golpeó a su familia. El pasado 13 de junio, diversos periodistas y medios de espectáculos reportaron la muerte de Jorge, padre del actor mexicano, quien presuntamente intentó obtener un permiso humanitario para darle el último adiós.

Esto porque actualmente el protagonista de Mirreyes vs. Godinez cumple una condena en Estados Unidos por homicidio involuntario.

Silvia, hermana del actor Pablo Lyle, compartió una serie de fotos donde agradece las felicitaciones por su cumpleaños y en las cuales aparece sujetando la mano de su papá, en caso de que la familia confirme el fallecimiento esa sería una de las últimas imágenes del señor Jorge. Aunque hasta ahora no existe una postura oficial de la familia.

El papá de Pablo Lyle junto a Silvia, hermana del actor. (Foto: IG @silvialyle)

¿Qué sabemos de la muerte del papá de Pablo Lyle?

Según información difundida por TVNotas y el periodista Raúl Gutiérrez, el señor Jorge falleció a los 77 años tras enfrentar diversos problemas de salud que se habrían agravado en las últimas semanas.

Entre los padecimientos del papá de Pablo Lyle, actor sentenciado por homicidio involuntario, que trascendieron se encuentra un diagnóstico de Alzheimer y las secuelas de una fuerte caída que habría sufrido recientemente.

Los reportes indican que el padre del famoso se encontraba en Mazatlán, Sinaloa, donde recibía atención especializada. Sin embargo, hasta el momento la familia de Pablo Lyle no ha emitido un comunicado para confirmar las causas del deceso.

“Falleció esta tarde el señor Jorge Lyle. Desde hace varios días, el actor intentaba obtener un permiso humanitario para salir de prisión en Estados Unidos y poder visitar a su padre, cuyo estado de salud se había agravado tras sufrir un accidente. Nunca le fue concedido y, lamentablemente se confirmó el fallecimiento del señor Jorge Lyle”, escribió Gutiérrez en un post en X.

¿Qué ha pasado con Pablo Lyle?

Pablo Lyle está en una prisión en EU desde que fue sentenciado en febrero de 2023 por homicidio involuntario, luego de un incidente vial ocurrido en Miami en 2019 que terminó con la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández debido a una caída causada por un golpe del actor de telenovelas mexicanas.

En meses recientes, personas cercanas al famoso han señalado que atraviesa un proceso de transformación personal y que mantiene una actitud tranquila mientras cumple su condena. Asimismo, el productor Juan Osorio ha manifestado públicamente su interés en trabajar con él una vez que recupere su libertad.

¿Cuándo podría salir de la cárcel Pablo Lyle?

El actor Pablo Lilye fue condenado a cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional. Diversos reportes apuntan a que podría obtener su libertad entre finales de 2026 y principios de 2027 gracias a los beneficios por buena conducta, aunque las autoridades no han dado a conocer una fecha oficial de liberación.

En caso de que no reciba la libertad condicional antes de que cumpla su condena, entonces la fecha en la cual podría salir de prisión es en 2028, pues fue detenido en 2023 y condenado a cinco años tras las rejas.