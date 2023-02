Caso Pablo Lyle: Abogados y familia apelarán sentencia del actor; ‘Su condena fue errónea’

El pasado 3 de febrero, el actor Pablo Lyle recibió una sentencia de 13 años (5 de prisión y 8 en libertad condicional) tras ser declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte en 2019 de Juan Ricardo Hernández, de 63 años.

Sin embargo, tanto la familia de Lyle como la defensa del actor buscarán apelar a la decisión de la jueza de Miami Dade, y de esta forma evitar o reducir su condena.

Philip Reizenstein, abogado del actor de Mirreyes vs. Godínez, dijo en entrevista con Ventaneando que su cliente es inocente, pues los motivos detrás de su acción fueron en defensa propia.

“En mi opinión su condena fue errónea y sigue siéndolo, por supuesto que vamos a apelar, él es inocente, él no rompió la ley del estado de Florida, él solo defendió a su familia”, expresó el jurista.

De igual forma, consideró demasiado el número de años que se pedía desde un inicio, que eran 15, y señaló a las autoridades de Florida de buscar una especie de venganza.

“Es una locura que algunos fiscales pidieran la condena de quince años para alguien que no tiene antecedentes. Esto no tiene nada que ver con la familia Hernández, nosotros entendemos lo que ellos piden, perdieron a un ser querido y es lógico. Los fiscales de la corte deberían buscar justicia y no venganza”.

Aparte de su tiempo en prisión, Pablo Lyle deberá cumplir ocho años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario. (Foto: EFE / Jose A. Iglesias)

Para finalizar su participación, el jurista que defiende a Pablo Lyle señaló como responsable a Juan Ricardo Hernández por ser quine inició los ataques violentos en contra del actor y su familia, quienes el día del incidente se encontraban dentro de su vehículo.

“Pregúntense esto ¿estaríamos aquí si el señor Hernández no se hubiera bajado de su auto? Florida no tolera que haya personas enojadas en incidentes de auto y se bajen a golpear ventanas, y eso aterró a los niños. El señor Hernández fue quien lamentablemente provocó este incidente. Tal vez fue una excelente persona durante toda su vida, pero nunca debió salirse de su auto”, dijo en primera instancia.

“Por supuesto, yo seré quien apele, por supuesto que sí”, aseguró Philip Reizenstein.

Silvia Lyle, hermana del sentenciado, también dijo que buscarán apelar a la sentencia. “Sí, vamos a hacer una apelación. No sabemos (cuándo), pero sí vamos a hacerla”.

Gustavo Adolfo Infante habla de la sentencia de Pablo Lyle

Del otro lado de la moneda se encuentra el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien se dijo satisfecho con la condena que, hasta el momento, cumplirá el actor de Mi Adorable Maldición.

“Pobrecito, todo mundo está chillando, no se vale, pobre hombre ¿y lo que él hizo? O sea, las malas acciones, una acción tiene una reacción y un manchón tiene un remanchón. Hablan del karma, pues sí existe el karma, el karma es pagar en vida”, señaló el comunicador en su canal de YouTube.