Pablo Lyle: ¿El actor podría ser deportado a México tras cumplir su condena en EU?

El pasado de febrero, Pablo Lyle recibió la sentencia penal por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, de 63 años, quien falleció días después de recibir un puñetazo en la cabeza.

Tras varias audiencias pospuestas desde octubre pasado, la jueza a cargo del caso, Marisa Tinkler, finalmente dio a conocer que el actor mexicano debería cumplir con una condena de cinco años en prisión, seguidos de ocho años de libertad condicional, 100 horas de servicio comunitario y cursos del manejo de la ira y conflictos.

Después del veredicto, la magistrada señalo que la defensa del histrión tendría 30 días para apelar la sentencia, movimiento legal que ya confirmaron abogados y familia de Lyle que sí emprenderán.

¿Pablo Lyle regresaría a México tras cumplir su condena?

Las dudas en torno a cuál sería el status migratorio del actor después de cumplir el periodo han comenzado a circular, puesto que la jueza no especificó en la audiencia dónde se debería cumplir el lapso de libertad condicional.

Al respecto, Carlos González, especialista penal, explicó en una entrevista para Ventaneando que las probabilidades de que Pablo Lyle sea deportado a México sí serían viables.

“Cinco años de prisión, con ocho años de probatoria, sabiendo muy bien que lo más probable es que nunca va a llegar a la probatoria”, comentó el experto.

Asimismo destacó que dados los cambios en la ley estadounidense podrían afectar el apartado de la libertad condicional de Lyle.

“No sabemos qué va a ser la ley en cinco años, pero ahora mismo, si tú tienes una sentencia de cinco años y terminas de cumplirla, y migración te pone lo que se llama un aguante, y te recogen y ellos mismos te sacan de la cárcel, no te dejan pisar la calle, ellos te deportan, pues nunca llegas a cumplir la probatoria”, señaló para el programa de TV.

González añadió que pese a la apelación que los abogados del actor emprendan, la condena de Lyle ya estaría en curso.

En caso de que la defensa consiguiera una fianza en la apelación, el experto destacó que sí es posible que las autoridades migración ordenen una deportación.

La apelación de Pablo Lyle

La familia de Lyle como la defensa del actor apelarán la decisión de la jueza de Miami, y de esta forma evitar o reducir su condena.

Philip Reizenstein, abogado del actor de Mirreyes vs. Godínez, dijo en entrevista con Ventaneando que su cliente es inocente, pues los motivos detrás de su acción fueron en defensa propia.

“En mi opinión su condena fue errónea y sigue siéndolo, por supuesto que vamos a apelar, él es inocente, él no rompió la ley del estado de Florida, él solo defendió a su familia”, expresó el jurista.

De igual forma, consideró demasiado el número de años que se pedía desde un inicio, que eran 15, y señaló a las autoridades de Florida de buscar una especie de venganza.

“Es una locura que algunos fiscales pidieran la condena de quince años para alguien que no tiene antecedentes. Esto no tiene nada que ver con la familia Hernández, nosotros entendemos lo que ellos piden, perdieron a un ser querido y es lógico. Los fiscales de la corte deberían buscar justicia y no venganza”, apuntó.