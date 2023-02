Caso Pablo Lyle: Este recurso podría reducir la pena en prisión del actor mexicano

Tras varios aplazamiento de la sentencia, el 3 de febrero la jueza Marisa Tinkler Mendez emitió la pena que deberá cumplir Pablo Lyle. La corte determinó cinco años de prisión en un centro penitenciario estatal de Estados Unidos. Sin embargo, el histrión aún puede ejercer un recurso para revocar el veredicto final.

Durante la audiencia, Tinker dio a conocer que, además de los años en prisión, el actor tiene ocho años de libertad condicional, deberá asistir a cursos de manejo de solución de conflictos y manejo de la ira y cumplir 100 horas de servicio comunitario.

Recurso que podría ayudar a Pablo Lyle tras la sentencia

Después de casi cuatro horas de audiencia, Marisa Tinkler emitió algunas palabras previo a la sentencia final para Pablo Lyle.

De acuerdo con la magistrada, se analizaron las partes de la defensa, la fiscalía y el jurado, por lo que consideró que el actor no había actuado de manera ventajosa y que no la riña con Hernández había sido un caso aislado en la conducta de Lyle.

“Considero sinceras las declaraciones del señor Lyle, no creo que él haya actuado con intención hacia el señor Hernández. No creo que haya habido premeditación, creo que fue un hecho aislado. El señor Lyle ha mostrado arrepentimiento”, mencionó.

Antes de dar el veredicto, señaló que la sentencia podría dejar inconformes a los involucrados.

“La decisión que la corte tome no dejará contenta a ninguna de las partes”, apuntó.

Asimismo, la jueza dijo que solicitó a la corte la consideración de múltiples factores para determinar “el cálculo numérico” de la pena, entre los que destacan el historial de Lyle, la gravedad del suceso, cientos páginas de documentos, grabaciones, videos, testimonios y relecturas de las notas que tomó en las audiencias.

“Ese día el señor Lyle yo creo que actuó no por temor sino por su carácter y con rabia, yo no creo que este es el verdadero carácter de Pablo Lyle, pero lo fue ese día. Esto no es un instinto. La corte piensa que el señor Lyle actuó con la intención de confrontar al señor Hernández”, señaló.

Una vez que la magistrada dio a conocer que Pablo debería cumplir una condena de cinco años en la cárcel, destacó que la defensa del actor tiene 30 días para apelar la sentencia.

En noviembre pasado, los abogados del actor mexicano plantearon a la corte la posibilidad de un nuevo juicio.

La defensa del actor mexicano alegó que existieron varias inconsistencias y, además, señaló que no se admitieron pruebas ni testigos que hubieran demostrado que Pablo actuó por temor a su vida y la de sus hijos.

Pese a la petición de los abogados, la jueza rechazó la propuesta y destacó que la argumentación de la defensa no justificaba un nuevo juicio, así como tampoco se había presentado dicha situación en casos similares.